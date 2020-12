Un conserje de la escuela en el condado de Alexander ha sido acusado en relación con una cámara colocada en el baño del personal de la escuela primaria Wittenburg, según declaró la oficina del alguacil del condado de Alexander.

Michael Justin Childers, de 32 años, de Taylorsville, está acusado de un delito grave por espiar, según el alguacil. Se le emitió una fianza garantizada de $10,000.

La página de Facebook de Childers enumera su ocupación como conserje en la escuela primaria Ellendale en el condado de Alexander.

Los cargos se producen después de que se descubriera una cámara el lunes 30 de noviembre en el baño del personal en Wittenburg; la cual se colocó debajo del fregadero y se encontró en el piso, según las autoridades.

Las escuelas del condado de Alexander emitieron un comunicado sobre el arresto de Childers el jueves 3 de diciembre por la tarde.

“Las escuelas del condado de Alexander están al tanto del arresto reciente de un conserje en la escuela primaria de Wittenburg”, se lee en el comunicado. “Este es un problema de personal y actualmente está siendo investigado por la policía local; por lo tanto, no podemos comentar. Nos gustaría aclarar que la información previamente compartida en algunas cuentas de redes sociales personales no es correcta. No creemos que los estudiantes estén o hayan estado en peligro a lo largo de esta situación ”

Childers debe comparecer ante el tribunal el lunes 7 de diciembre.

Los estudiantes del condado de Alexander actualmente asisten a clases en persona. Las autoridades registraron la escuela y no encontraron indicios de que se hubiera colocado una cámara en ninguno de los baños de los estudiantes en la escuela.