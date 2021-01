Contratista latino sin licencia defraudó ancianos por más de $3 millones

Jorge Alberto García se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraudes electrónicos.

El hombre de origen latino orquestó un plan para defraudar, obtener dinero y propiedades por medio de material falso y fraudulento.

Su plan para defraudar a adultos mayores era a través de reparación de viviendas.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Además, también afronta dos cargos de no presentar declaraciones de impuestos sobre la renta.

Matthew G.T. Martin, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Carolina del Norte, anunció la declaración de García.

“No toleraremos el fraude de ancianos, es una conducta despreciable”, dijo el Fiscal Federal.

Martín.

“Felicito al FBI, la División de Investigaciones Criminales del IRS y la ley local de agencias de cumplimiento involucradas en su investigación que ayudaron a detener este abuso y traer sobre la súplica”, abundó.

Cerca de 5 años de fraudes

Desde septiembre de 2015 o alrededor de esa fecha hasta aproximadamente abril de 2020, García comenzó con esta práctica.

Fue así que el latino se acercó a personas mayores y jubiladas en sus residencias privadas en los condados de Durham, Orange y Chatham.

Les ofrecía servicios de mejoras para el hogar utilizando nombres comerciales “J&J Home Improvement” y “JH Home Improvement, Inc.”.

Lamentablemente, muchas de sus víctimas tenían enfermedades físicas o mentales.

Pero García de origen latino ni siquiera tuvo nunca licencia de contratista.

El latino pedía liquidar antes de entregar el trabajo

Aún así, ofrecía realizar proyectos de mejora del hogar y estos ancianos, a su vez, le pagarían antes de la finalización de cualquier trabajo de construcción a través de cheques personales, tarjetas de crédito o retiros de cuentas de inversión.

El tipo de cargos que enfrenta tienen un máximo de 22 años de prisión.

Además de un periodo de libertad supervisada de no más de tres años, una multa que no excede los 300,000 dólares o no más que la ganancia o pérdida bruta, y una tasa especial obligatoria de 150 dólares.

La sentencia está programada para el 15 de junio de 2021 a las 9:00 de la mañana en Winston-Salem.