Conflicto en la península coreana. Corea del Norte hizo estallar oficinas de enlace con Corea del Sur. Las instalaciones se ubicaban en la zona industrial de Kaesong, y eran utilizadas para mantener la comunicación entre ambos países.

El gobierno de Kim Jong-un comenzó una ‘campaña de represalia’ en contra de los vecinos del sur, debido a que detractores distribuyeron propaganda antinorcoreana, informó la KCNA.

Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ

