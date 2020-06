A pesar de que el ex secretario de Seguridad Nacional de Donald Trump, Michael Flynn, declaró en un par de ocasiones que alteró la información que le dio al FBI sobre sus conversaciones con el ex embajador de Rusia, Sergey Kislyak, un juez desestimó el caso este miércoles.

Después de una larga lucha e investigación política, una corte de apelación ordenó al juez, Emmet Sullivan, que concluyera el caso de Michael Flynn.

La decisión fue tomada el mes pasado por el Departamento de Justicia y fue hasta este miércoles que el regulador la aprobó, según información de CNN.

Tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de DC, determinaron que el juez Sullivan no tenía suficientes argumentos para cuestionar las decisiones de enjuiciamiento del Departamento de Justicia.

“No justifica las intrusiones sin precedentes del tribunal de distrito en la libertad individual y la autoridad acusadora del Ejecutivo”, redactó la jueza, Neomi Rao, en nombre del panel.

La decisión libera a Flynn de sus cargos y permite que su abogado no intervenga más en el caso.

Flynn fue acusado de mentirle al FBI sobre unas conversaciones que mantuvo con el ex embajador de Rusia, Sergey Kislyak, en diciembre de 2016, las cuales habrían tenido injerencia en la victoria presidencial de Donald Trump.

El exteniente duró 24 días en su cargo. Flynn se vio obligado a dimitir cuando la ex fiscal general, Sally Yates, informó al gobierno sobre las llamadas de Michael con el gobierno ruso.

Al poco tiempo de darse la noticia sobre el fallo a favor de Michael Flynn, el presidente, Donald Trump, escribió un mensaje en Twitter, donde preguntó si todas las personas que acusaron a su ex asesor político se iban a disculpar por arruinarle la vida.

Is James Comey and his band of Dirty Cops going to apologize to General Michael Flynn (and many others) for what they have done to ruin his life? What about Robert Mueller and his Angry Democrat Cronies – Are they going to say, SO SORRY? And what about Obama & Biden?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2020