Este viernes, la Corte Suprema rechazó una demanda encabezada por Donald Trump para invalidar la victoria del presidente electo, Joe Biden. El fallo pone fin a los esfuerzos del líder republicano por lograr que jueces estatales y federales rechacen los asuntos legales frente al tribunal supremo de la nación.

En un lamentable acto que intentaba alimentar los desesperados intentos de Trump por no reconocer el triunfo de su rival demócrata en las últimas elecciones presidenciales, 17 fiscales generales republicanos y 126 miembros del Congreso, incluidos sus dos principales líderes, apoyaban una denuncia para anular la victoria de Joe Biden en Texas.

Kevin McCarthy líder de la Cámara de Representantes en California y el líder de la minoría de Louisiana, Steve Scalise, firmaron un respaldo a la denuncia sin fundamentos y basada en acusaciones falsas encabezada por Donald Trump.

“Esta demanda es un acto de desesperación del Partido Republicano, que viola los principios consagrados en nuestra democracia estadounidense”, escribió la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Algunos republicanos expresaron su preocupación por el caso, pero muchos otros no han emitido su opinión.

“Texas es un estado grande, pero no sé exactamente por qué tiene derecho a decirle a otros cuatro estados cómo llevar a cabo sus elecciones. Así que estoy teniendo dificultades para averiguar la base de esa demanda”, dijo el senador republicano Lamar Alexander a Chuck Todd de NBC.

“La Corte Suprema no va a anular la elección en el caso de Texas, como el presidente les ha dicho que lo hagan. Pero estamos en mala forma como país que 17 estados podrían apoyar esta presentación vergonzosa y antiamericana”, tuiteó Rick Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California en Irvine.

Now with my full analysis: https://t.co/FFU1SpUWtc

— Rick Hasen (@rickhasen) December 12, 2020