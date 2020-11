Cosas que hacer esta semana en Charlotte

Aquí hay unos eventos divertidos para ti y tu familia para asistir esta semana en la ciudad de Charlotte.

Recuerda usar mascarilla y practicar del distanciamiento social si vas a eventos en persona.

Una venta de almacén de ¢99 de Goodwill

Cuándo: viernes 20 de noviembre y sábado 21 de noviembre de 2020

Dónde: en el estacionamiento del Goodwill Opportunity Campus, 5301 Wilkinson Boulevard, en West Charlotte

Hora: de 8:00 am a 2:00 pm

Costo: Cada artículo tendrá un costo de 99¢ o puede comprar una caja completa de productos por $59.99

Tienen cientos de cajas extra grandes llenas hasta el borde con artículos para el hogar: cosas como lámparas, relojes, marcos de cuadros, platos, jarrones, arte de pared, libros, estantes, almohadas, macetas, flores artificiales, cafeteras, cofres, juguetes, cristalería y más.

Patinaje sobre hielo y luces en el Centro Nacional de Whitewater

Cuándo:

patinaje sobre hielo: el 11 de noviembre del 2020 hasta febrero del 2021

la noche de luces será del 12 de noviembre hasta febrero del 2021

Dónde: U.S. National Whitewater Center, 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte, NC 28214

Hora:

Lunes a Viernes: de 12:00 p.m. a 10:00 p.m.

Sábados y domingos: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Checa el sitio web de USNWS por cambio de horario

Costo: estacionamiento cuesta 6, las luces es gratis para visitar y el patinaje sobre hielo requiere un pase de actividad única (20 cada uno) o un pase de acceso total

Candy Cane Train

Cuándo: los sábados y domingos del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2020

Dónde: El Museo del Transporte de Carolina del Norte, en 1 Samuel Spencer Drive

Hora: de 10:00 a.m. a 3:30 p.m.

Costo:

Entrada más el viaje en tren: $14 para adultos, $12 para personas mayores y militares, y $10 para niños de 3 a 12 años. Los niños menores de 2 años son gratis.

Entrada solo (sin viaje en tren) cuesta $7 para adultos, $6 para personas mayores y militares y $5 para niños de 3 a 12 años. Los niños menores de 2 años entran gratis.

El Museo del Transporte de Carolina del Norte no realizará su popular Polar Express esta temporada, pero albergará dos atracciones festivas, a partir del 20 de noviembre de 2020. Hay un evento diurno, el Candy Cane Train, y un evento nocturno, NC Transportation Museum en Lights: A Drive Thru Experience.

Museo de transporte de Carolina del Norte en luces

Cuándo:

20 al 22 de noviembre

27 al 29 de noviembre

4 al 6 de diciembre

10 al 13 de diciembre

15 al 23 de diciembre

26 al 30 de diciembre

Dónde: El Museo del Transporte de Carolina del Norte, en 1 Samuel Spencer Drive

Hora: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. cada noche

Costo: $8 por automóvil; los autobuses, minibuses y camionetas de 12 a 15 pasajeros cuestan $15 (los boletos se venden solo a la llegada la noche del tour)

La experiencia estilo autoservicio (drive-thru) es de 1.25 millas de largo.

Las estructuras históricas del museo y los equipos ferroviarios antiguos serán parte del escenario, brillando como nunca antes.

La tienda de regalos (Gift Station) estará disponible, una gran oportunidad para apoyar al museo y ocuparte de tus compras navideñas al mismo tiempo.

Puedes hacerte una foto con Santa (de una manera socialmente distanciada) y disfrutar de s’mores en el Gift Station.

Pavo y comestibles gratis de The Harvest Center of Charlotte

Cuándo: sábado 21 de noviembre

Dónde: The Harvest Center of Charlotte, 5415 Airport Drive, Charlotte

Hora: 9:00 am a 12:00 pm

Costo: Gratis

Para aquellos que necesiten un poco de ayuda esta temporada, The Harvest Center of Charlotte llevará a cabo un Friendsgiving Drive-Thru el sábado 21 de noviembre.

Mientras duren los insumos, conduzca y reciba un pavo y vivieres GRATIS.

Si conoce a alguien a quien le vendría bien un pequeño impulso económico en este momento, para poder disfrutar de una cena de Acción de Gracias, hágale saber sobre este evento.

Papas fritas gratis en McDonald’s

Cuándo: Cada viernes hasta el 25 de diciembre de 2020

Dónde: McDonald’s App

Costo: Gratis

Obtenga un pedido mediano de papas fritas GRATIS cuando gaste $1 o más a través de la aplicación McDonald’s.

Para aprovechar esta oferta, debe realizar un pedido a través de la aplicación McDonald’s.

Al pagar, abra la oferta en la aplicación (en Ofertas ) y escanee el código en el registro. Está disponible solo en Mobile Order and Pay.

La oferta es válida solo los viernes en las ubicaciones participantes. El horario variará según la ubicación.

Caminatas, clases de fotografía, conceptos básicos de observación de aves, y mucho más

Cuándo: variará

Dónde: variará

Hora: Lunes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm; Domingos de 1:00 pm a 5:00 pm

Costo: Gratis

El Parque y Recreación del Condado de Mecklenburg mantiene tres centros naturales, Reedy Creek , Latta y McDowell. Steven’s Creek Nature Center abrirá pronto, pero ya está organizando algunas actividades.

 

Películas al aire libre en Victoria Yards

Cuándo: variará

Dónde: 408 N Tryon Street

Hora: 6:30 p.m.

Costo: Gratis, pero debes reservar tu boleto

Nota: eventos son para mayores de 21 años

Mercado al aire libre de Charlotte

Cuándo: Sábados y domingos

Dónde: Eastland Mall, en 5471 Central Avenue

Hora: 7:00 am a 5:00 pm

Costo: La asistencia al mercado es gratuita

Este mercado tiene un ambiente multicultural rico, con una gran variedad de proveedores.

Habrá manzanas de caramelo, zapatos, plantas, camiones de comida, verduras, pasteles, joyas y muchas otras cosas.

¡Además de camiones de comida!

Fotos gratis con Santa todos los días

Cuándo: Bass Pro Shops, en Concord Mills, y Cabela’s, en 1000 Cabela Drive, Fort Mill, SC

Dónde: Santa llegará el 7 de noviembre de 2020

Hora: A las 5:00 pm

Costo: Gratis

Las familias están invitadas a un evento de puerta trasera socialmente distanciado en los lugares de estacionamiento designados con un desfile al aire libre gratuito con obsequios, villancicos, chocolate caliente y diversión mágica que se acumula hasta la llegada del gran hombre.

Regístrese aquí para Santa’s Wonderland en Bass Pro Shops.

Regístrese aquí para Santa’s Wonderland en Cabela’s.

El mercado de agricultores de University City se extiende hasta el 21 de noviembre

Cuándo: Continuará los sábados de noviembre

Dónde: Shoppes at University Place, 8929 J M Keynes Dr, Charlotte, NC 28262

Hora: 8:00 am a 1:00 pm

Costo:

El mercado contará con productores y fabricantes locales, así como demostraciones de cocina y música en vivo.

Además, consulte la gran lista de mercados de agricultores en el área de Charlotte.

Los niños pueden recibir dinero por sus dulces de Halloween

Cuándo: Después de Halloween

Dónde: Encuentre lista de lugares en Halloween Candy Buyback o abajo en la lista:

 

Hora: Cualquier hora

Costo: Gratis (tú recibirás dinero)

Ya pasó Halloween, y si le sobran aún caramelos a los niños tal vez pueda interesarlos en una recompra de dulces de Halloween. Participan muchos dentistas locales. Los niños traen sus dulces al consultorio del dentista (generalmente no es necesario que sea paciente de ese dentista) y el dentista les pagará una cierta cantidad por libra de dulces.

Un Día de los Muertos en Pura Vida Worldly Art en NoDa

Cuándo: lunes a domingo (cerrado en martes) todo el año

En las mañanas del 1 y 2 de noviembre de 2020, Pura Vida mejorará la experiencia quemando copal, una tradición mexicana

Dónde: 3202a N. Davidson Street, en NoDa

Hora:

lunes y miércoles a sábado: 12 p.m. a 6 p.m.

domingos: 12 p.m. a 5 p.m.

Costo: Gratis (ofrecen productos que puedes comprar)

Para una auténtica experiencia del Día de los Muertos. Pura Vida es una tienda que presenta arte local y artículos de comercio justo hechos a mano de todo el mundo.

En Pura Vida, puedes traer una foto de un ser querido que quieras recordar y celebrar, y poner esa foto en el altar que está en la tienda todo el año.

Además, puede comprar papel picado especial (papel cincelado) para el Día de Muertos en Pura Vida.

Visita Dallas Lavender Lane Farm

Cuándo: Todo los días

Dónde: 937 Old Willis School Road, Dallas

Hora:

Martes a sábado: de 10 a.m. a 5 p.m.

Domingo: de 12 p.m. a 5 p.m.

Costo: Gratis para visitar (tienen productos que puedes comprar)

Cultivan lavanda y fabrican y venden productos de lavanda, como aceite esencial de lavanda, loción, spray de lino, miel y té de lavanda, y más.

Todos los productos tienen un precio razonable y puedes comprarlos en su tienda agrícola o en su tienda online.

Además, la granja alberga varios animales, incluidos mini caballos y cerdos extremadamente amigables .

¡También hay dos cabritos juguetones en la granja!

Exposición de arte al aire libre en Uptown Charlotte: Cool Globes

Cuándo: Todo los días

Dónde: Uptown Charlotte en Tryon Street, afuera de Founder’s Hall, en Trade Street, hasta McCall Center for Art + Innovation, en 11th Street

También hay algunos globos terráqueos en 6th Street, tanto en el lado de Discovery Place Science como en el lado de McGlohon Theatre / Charlotte Mecklenburg Library.

Hora: Todo el día

Costo: Gratis

Cool Globes: Hot Ideas for a Cooler Planet es una exhibición de arte pública gratuita al aire libre que presenta más de 30 globos, cada uno de 5 pies de diámetro, y cada uno diseñado por un artista diferente.

