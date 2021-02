La aplicación de diversas vacunas contra el COVID-19 ha sido seguida detenidamente por la opinión pública, si bien se da preferencia a personal de salud y adultos mayores, hay gente que se ha dado la primera dosis sin ser parte de estos sectores vulnerables a la enfermedad.

Hasta el momento, más de 15 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Gran Bretaña, un número muy por encima de otros países, sobre todo de África y LATAM donde no han llegado suficientes para las poblaciones.

Una de las primeras personas que han recibido la vacuna fue la cantante Courtney Love, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que había sido inoculada.

“Tengo vax, en Chelsea”, escribió en sus historias de Instagram la viuda de Kurt Cobain junto a la imagen, donde también agradece al Servicio Nacional de Salud (NHS, por su sigla en inglés) de Gran Bretaña.

Sin embargo, algunos cuestionaron que Love hubiera recibido la vacuna, ya que, por su edad (56 años), debió ser vacunada por lo menos hasta el mes de abril.

Recordemos que sólo los trabajadores de la salud, personas vulnerables y mayores de 65 años pueden vacunarse contra el coronavirus en Gran Bretaña y también en otras partes del mundo.

El portavoz de la cantante explicó al Daily Mail que Courtney Love tiene diversos padecimientos que la hacen vulnerable ante la enfermedad, razón por la que recibió una dosis antes que otras personas.

#UPS Cuestionan a Courtney Love por vacunarse contra el Covid-19 cuando aún no le tocaba https://t.co/RF0019bwhf pic.twitter.com/fBbrjHZuvU

Courtney Love no es la primera persona que no es parte del frente de vacunación, ya qu Nadia Essex, una estrella de realities, reveló que también le ofrecieron la vacuna.

“Acabo de recibir una llamada de mi médico para ofrecer la vacuna. Cuando le expliqué que no debería estar tan arriba en la lista ya que no tengo problemas de salud, respondió ‘bueno, estás en nuestra lista, ¿la quieres o no?’. Sin embargo, me siento mal por quitársela a alguien. ¿Qué hago?”, publicó Essex, de 39 años, en su Twitter la semana pasada.