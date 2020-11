COVID-19: Estados Unidos marca nuevo récord de casos diarios

Estados Unidos superó el 4 de noviembre su propio récord de contagios por coronavirus contabilizados en un solo día. La cifra de casos diarios ha ido incrementando desde septiembre y se agudizó en octubre.

The New York Times ubica el récord en una cifra superior a los 100 mil casos de COVID-19 , mientras que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades aún no han hecho pública la cifra oficial.

De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins , el país norteamericano suma 9.4 millones de pacientes con COVID-19 .

Las muertes por la enfermedad superan las 233 mil, haciendo de Estados Unidos el país con más decesos y más contagiados por la enfermedad.

La cifra de recuperados en el país norteamericano está fijada en 3.7 millones de pacientes dados de alta.

El acelerado aumento de los contagios en Estados Unidos se estaba perfilando desde mediados de octubre cuando varios estados del país mostraban un repunte en sus casos.

El promedio diario de casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos se ha mostrado al alza a medida que las temperaturas del país siguen descendiendo.

Panorama internacional

El segundo país con más contagios en el mundo es India con 8.3 millones de casos y el tercero es Brasil con 5.5 millones de pacientes con coronavirus.

Mientras Estados Unidos rompe una nueva barrera de contagios diarios, Europa suma algunos días con nuevas medidas preventivas en algunos país.

El parlamento británico aprobó una cuarentena para el Reino Unido, método que también impuso Francia por un mes. Por su parte, Alemania mantiene bares y restaurantes cerrados.