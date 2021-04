COVID-19: Están vacunados más de la mitad de los adultos en el país

Más de la mitad de todos los adultos ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos, anunció el gobierno el 18 de abril.

Esto marca otro hito en la campaña de inmunización más grande de la historia del país, pero queda trabajo por hacer para convencer a los escépticos de que se inoculen.

Adultos vacunados contra el COVID-19

Casi 130 millones de personas de 18 años o más han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles, lo que representa el 50.4 % de la población adulta total, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés).

Una tercera parte o cerca 84 millones de adultos ya han sido completamente vacunados.

Las vacunas y la preferencia política

Los estados con las tasas de vacunación más altas tienen un historial de voto demócrata y de apoyo al presidente Joe Biden en las elecciones del 2020: Nueva Hampshire encabeza la lista, con un 71.1 %, seguido de Nuevo México, Connecticut, Massachusetts y Maine, según los datos de los CDC.

Tennessee se encuentra entre los últimos cuatro estados en cuanto a tasa de adultos que han recibido al menos una dosis, con un 40.8%. Dicha tasa sólo es menor en Luisiana, Alabama y Mississippi, estados que se inclinan por los republicanos y que votaron por Donald Trump el año pasado.

Mayor aceptación a la vacuna por raza y etnia

Las encuestas de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research han mostrado las actitudes sobre las vacunas y otras cuestiones relacionadas con la pandemia, la cual ha causado la muerte de más de 567,000 personas en Estados Unidos.

En todo el país, el 24 % de los afroamericanos y el 22 % de los latinos dicen que probable o definitivamente no se vacunarán, frente al 41 % y el 34 % que lo decían en enero, respectivamente.

Entre los estadounidenses blancos no latinos, el 26 % dice ahora que no se vacunará. En enero, esa cifra era del 31 %.

