Carolina del Norte ha vacunado con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 a más de un millón de personas, todo un récord que se busca seguir superando en las próximas semanas.

Las autoridades de salud confirmaron que entre 14 de diciembre y el 4 de marzo unas 1’028,728 personas recibieron sus primeras y segundas dosis de la vacuna.

Pese a las elevadas cifras de vacunados dos dosis en Carolina del Norte, el promedio de latinos vacunados sigue bajo, llegando al 2.76 %, Se espera que esto cambie con la ampliación de nuevos grupos para ser vacunados:

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Más vacunados con dos dosis en Carolina del Norte

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, anunció el martes 2 de marzo que todos los trabajadores esenciales de primera línea bajo el Grupo 3 del plan de vacunación estatal, serán elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 a partir del miércoles 3 de marzo.

El Grupo 3 incluye a trabajadores de tiendas de comestibles, oficiales de policía y bomberos, personal universitario, trabajadores de restaurantes y otros trabajadores de primera línea.

Esas personas deben trabajar en persona para ser elegibles para la vacuna en el Grupo 3.

Próximo grupo a finales de marzo

Cooper también anunció que algunas personas del Grupo 4 serán elegibles para ser vacunadas a partir del miércoles 24 de marzo.

Aquellos que serán elegibles bajo el Grupo 4 comenzarán con personas que tienen una condición médica que los pone en mayor riesgo de enfermedad grave; así como aquellos que viven en ciertos entornos confinados.

Las condiciones médicas de mayor riesgo incluyen discapacidades intelectuales y de desarrollo como el síndrome de Down y condiciones neurológicas como la demencia; explicó la Dra. Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ( NCDHHS ).

“Todavía no tenemos suficientes vacunas. Es posible que tenga que esperar para una cita incluso si la acción de hoy significa que usted es elegible para vacunarse. La gente está ansiosa por vacunarse, pero todavía tenemos que esperar y planear cuándo es el momento”; dijo el gobernador.

Para obtener más información sobre una clínica de vacunación cercana; visite Your Spot Your Shot. Para conocer más acerca de los grupos bajo el plan estatal, visite Find Your Vaccine Group.