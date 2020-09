Noel Gallagher ha tenido una vida polémica, desde afirmar que Oasis es la mejor Banda del Mundo, pelearse cada dos minutos con su hermano Liam o lanzar indirectas contra Damon Albarn cada que puede.

Pero ahora, es protagonista de otro momento no muy brillante en su carrera y es que el líder de Oasis se niega a utilizar mascarilla en todos los lugares a los que acude, medida sanitaria obligatoria en Inglaterra para prevenir contagios de COVID-19.

¿Por qué Noel Gallagher se niega a usar mascarilla?

Resulta que el líder de Oasis no quiere usar mascarilla debido a que no le cuadra el tener que ponérsela en el transporte público o en un supermercado, pero no en un restaurante si se quiere comer en el lugar.

“Se supone que debes usarlos en un supermrcado, pero puedes ir al pub (un bar) y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, ‘oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en los supermercados”, dijo en el podcast del presentador británico, Matt Morgan.

“Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo ‘¿puedes ponerte el cubrebocas, porque la policía de transporte subirá y te multará con mil libras? Pero no tienes que ponértelo si estás comiendo’”, agregó.

Al parecer, a Noel Gallagher no le importa contraer COVID-19

Aunado a esto, Noel continuó con su relato en un tono sarcástico y afirmó que el virus está en todos lados, por lo que es una tontería que en un lugar debe ponerse mascarilla y en otro no.

“Así que estaba diciendo ‘Oh, claro, este virus asesino que está barriendo el tren vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sándwich me dejará en paz y me preguntará, ¿estás almorzando?’”, agregó.

“Me importa una mierda. Elijo no usarla y si contraigo el virus, lo tengo yo, y nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería”, explicó.

Hasta el día de hoy, hay casi 30 millones de personas contagiadas por el COVID-19 y casi un millón de muertos por la enfermedad. ¿Alguien apoya la postura de Noel Gallagher?