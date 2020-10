A medida que el coronavirus (COVID-19) continúa afectando a las comunidades latinas de Carolina del Norte, los trabajadores de extensión brindan información de salud pública, en español y culturalmente relevante para esta población en crecimiento.

Héctor Salgado, director de impacto comunitario de la Asociación Estadounidense del Corazón en Charlotte, encabezaba un esfuerzo para crear conciencia sobre la salud cardíaca y el control de la presión arterial entre los latinos cuando se produjo la pandemia. Con la ayuda del Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg y Blue Cross/Blue Shield, dijo, el programa giró hacia la prevención del COVID-19. A medida que la crisis empeoraba, dijo Salgado, comenzó a notar lo que describió como desinformación desenfrenada en la comunidad latina.

Y esos recursos no se reflejan , dijo. Fui al mercado de agricultores y vi letreros, vi distanciamiento social. Y luego, voy al mercado de pulgas, donde hay muchos más latinos, y no veo letreros, no vi distanciamiento .

Este mes, dijo, los anuncios impresos, en la radio y en las redes sociales enfatizarán la importancia de usar máscaras e incluirán el número de la línea directa COVID-19 del condado de Mecklenburg. Cualquier persona que tenga preguntas o inquietudes sobre el coronavirus puede llamar al 980-314-9400.

Salgado dijo que el programa piloto de salud cardíaca de seis semanas ha pasado a clases virtuales y ahora está capacitando a más de 100 miembros de la comunidad sobre cómo controlar la presión arterial. Señaló que alrededor del 47 de los hombres hispanos y el 40 de las mujeres tienen hipertensión. La investigación muestra que pone a una persona en mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19.

Particularmente con muchas iglesias, dijeron, La gente vendría aquí y nos daría una conferencia sobre la presión arterial, pero nadie nos dio las máquinas para hacerlo realmente . Entonces, creamos este currículo con esta mentalidad de que la comunidad tiene la mayoría de los recursos que necesita , dijo. Les vamos a dar las cosas que faltan .

En la última década, dijo Salgado, la población latina de Carolina del Norte casi se ha triplicado y, sin embargo, estos vecindarios a menudo se descuidan en términos de alcance de salud pública.

Sabes, como latino, creo que tenemos que empezar a exigir más , dijo. Tenemos que empezar a preguntarnos por qué, si representamos el 50 de los casos, ¿dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde se van a destinar los recursos para asegurar que estas cifras bajen?

Dijo que espera que la iniciativa Promotores de Salud dé como resultado más pruebas, un mayor uso de máscaras y un mayor distanciamiento social entre los residentes latinos.