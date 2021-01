Cowboys Dallas queda eliminado y suma 25 años sin título

Tarde de contrastes en la NFL. Los New York Giants siguen con esperanzas de playoffs, mientras que los Cowboys Dallas quedaron eliminados y se quedarán fuera de la postemporada.

El conjunto de New York podría conseguir su pase con solo seis triunfos, luego que la victoria ante los Vaqueros que los mantiene con vida. Por su parte, el equipo de Dallas sumará un año más sin ganar un Super Bowl, llegando a 25 sin poder hacerlo.

Through the ups and downs all year long, on and off the field, thank you to the ones that stuck with us through it all. 💙#CowboysNation pic.twitter.com/fNOj5GZsA5

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) January 3, 2021