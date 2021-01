Crean en México al “Niño Dios Baby Yoda”

El ingenio mexicano volvió a hacer de las suyas, esta vez con una de las figuras más adoradas por la religión Católica: el Niño Dios. Un artista conocido como Yurex Corp creó el Niño Dios Baby Yoda.

La extraña creación se hizo añadiendo los ojos, orejas y color verde de Gorgu (nombre real de “Baby Yoda”) a una típica figura del Niño Dios. Yurex hizo las orejas con plastilina epóxica y los ojos con pintura.

“Provocar me gusta bastante”, dijo a EFE el artista debido a las críticas que recibió por su obra.

Yurex aseguró que en lugar de hacerlo sentir mal, las críticas lo motivan a seguir haciendo sus polémicas obras.

“La verdad es que lo hago como juego. A mí me divierten mucho este tipo de cosas oscuras, blasfemas y herejes. (…) Ahora ya hay muchos comentarios sobre que me voy a ir al infierno, condenándome en la tierra… y fíjate que esto más que impactarme de forma negativa me agradó”, explicó.

En 2014, Yarex asistió a una feria, donde al ver que los Niños Dios eran disfrazados de distintos personajes o profesiones, le nació la idea de intervenir la figura de una forma particular.

“Me surgió la idea de hacerlos porque es una figura muy popular en México. Y yo vi que la gente los vestía de futbolistas o de doctores”, reveló.

Tras el éxito que tuvo con su Niño Dios Baby Yoda, Yurex aseveró que seguirá haciendo polémicas figuras, pues el darle forma a la herejía y a la blasfemia es su inspiración.

“Tengo pensado hacer otras piezas tal vez más retadoras o rompiendo esquemas, porque pienso que la blasfemia para mí es un trabajo y la herejía es la libertad de oponerse a los dogmas. En ese sentido es como pienso hacer mis piezas”.

La fusión del Niño Dios con el carismático Baby Yoda, personaje de la serie “The Mandalorian” del universo de Star Wars, fue exitosa entre adultos y niños; sin embargo, Yurex quiere mantener su distancia con el público joven.

“Igual hay personas muy jóvenes a las que les puede atraer pero quiero mantener un poco de distancia, porque el contenido que hago es muy fuerte a veces”, señaló.