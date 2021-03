Crean mascarilla solo para nariz

Conforme pasa la pandemia, hemos aprendido a adaptarnos a las situaciones de la vida diaria y, para seguir cuidando de la salud, han creado una mascarilla que solo se usa para la nariz.

Aunque parece sacado del personaje Sirenoman, de Bob Esponja, esta es una realidad con la que se espera que se pueda seguir protegido mientras se realizan actividades como comer y beber.

La mascarilla se utiliza de manera similar a la tradicional, con ligas que van atrás de las orejas, pero esta solo cubre la parte de la nariz, en vez de hacerlo en nariz y boca.

El video de la mascarilla solo para la nariz fue dado a conocer a circulado a través de redes sociales y se dio a conocer como “eating mask”.

¿De dónde surgió la creación? Este peculiar invento fue llevado a cabo en la Ciudad de México por una universidad.

El video muestra a un hombre y una mujer sentándose a comer, mientras se quitan sus tradicionales mascarillas para revelar la que tienen abajo: una solo para nariz.

Sin embargo, cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso en público de mascarillas que cubran nariz, boca y barbilla.

A través de las redes sociales las y los usuarios reaccionaron a esta no tradicional mascarilla.

