Crece el temor de contagiarse de COVID-19 si acuden al hospital

Las personas tienen temor de acudir al hospital cuando tienen síntomas de ataque cardiaco o de derrame cerebral, por miedo a contagiarse de COVID-19. Esto debido al incremento en los casos de coronavirus en 44 estados.

Según datos de una encuesta en línea realizada por The Harris Pool a nombre de la American Heart Association, los hispanos y los negros estadounidenses tienen una alta probabilidad quedarse en casa al tener una emergencia médica como ataque cardíaco o cerebral, por la idea de evitar el riesgo de contraer COVID-19 en el hospital.

No acuden al hospital por temor al COVID-19

Más de la mitad de la población hispana (55%) y la mitad de los negros estadounidenses (45%) temen acudir al hospital si tienen síntomas de ataque de corazón o derrame cerebral, pues temen infectarse de COVID-19.

Estos datos son muy interesantes pues los ataques al corazón y derrames cerebrales no han parado durante la pandemia. Es por eso que se han creado campañas educativas para ayudar a la población a mitigar sus temores. Una de ellas es “Don´t Die of Doubt” (Que la duda no acabe con la vida) para recordar a los estadounidenses, y en especial a las comunidades hispanas y negras, que el hospital sigue siendo el lugar más seguro si una persona tiene síntomas de un ataque cardíaco o cerebral.

Los síntomas de un ataque del corazón o cerebral siempre son urgentes

“Los profesionales de la salud saben qué hacer aunque las cosas parecen caóticas y los departamentos de emergencias cuentan con planes internos para mantener seguros a los pacientes y al personal médico, incluso durante una pandemia” asegura el Dr. Rafael Ortiz, MD, experto médico voluntario de la American Heart Association y Jefe de Neurocirugía Endovascular del Hospital Lenox Hill de Northwell Health.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa principal de muerte en Estados Unidos y los síntomas de un ataque del corazón o cerebral siempre son urgentes.

El hospital sigue siendo el lugar más seguro al que acudir por lo que no hay que titubear en llamar al 911. No permanezca en casa y no muera por dudar.

Busca más información acerca de la campaña aquí: “Don’t Die of Doubt”