Líderes del grupo Siembra NC reclaman a la cadena de farmacias CVS a que elimine el requisito de mostrar identificación para quienes reciben pruebas de COVID-19.

A través de un tuit, el grupo compartió la experiencia de uno de sus miembros. Juan Miranda se dió cuenta después de apuntarse para la prueba en línea que CVS requería identificación. Miranda dice que aunque él tiene licencia y pudo recibir la prueba, le preocupa la falta de acceso que tendrían las personas indocumentadas en caso de necesitar la prueba.

‼️ CVS is BLOCKING access to COVID-19 testing ‼️@CVSHealth policy requires proof of in-state residence, drivers license or social security number to get COVID-19 testing.

In Alamance and Winston-Salem, NC CVS employees refused to even speak to our members through the window. pic.twitter.com/qPMR1ukUy0

— Siembra NC (@SiembraNC) July 3, 2020