Critican a Eiza González de ‘olvidar’ el español, ella denuncia acoso y bullying

A través de varios programas de televisión, tanto en Estados Unidos, como en México, se ha dado a conocer un video en el que la actriz mexicana Eiza González contestó a preguntas de la prensa latina, pero no en español, sino en inglés, por lo que ha sido criticada por olvidar su primer idioma.

En las imágenes, podemos ver cómo le hacen preguntas a la actriz originaria de la Ciudad de México y, aunque la cuestionan en español, la estrella de cine decidió contestar en inglés. Cabe señalar que la escena tuvo lugar en West Hollywood.

Luego de que se publicara el video y de las críticas que recibió, la protagonista de Baby Driver y Bloodshot decidió hablar al respecto y, a través de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 1.4 millones de seguidores, enfatizó en que siempre hay dos lados de la historia.

Desde su plataforma, la actriz de 30 años, señaló acoso y bullying por parte de la prensa.

Generalmente no respondo mensajes como este. Pero para que vean cómo solo tienen una lado de la historia, no hay que creer todo lo que se ve. Voy a compartir el video sin editar, como lo hacen en esos programas de chismes. Y verás uno, por qué no respondo.

Mediante otro video, que circula en YouTube se muestra cómo la actriz sí se detuvo para tomarse una foto con uno de sus fans, pero ante la insistencia de la prensa, Eiza González decidió seguir de largo y solo contestar en inglés.

A pesar de mostrarse poco accesible a responder las preguntas, la estrella de televisión fue cuestionada incluso sobre la preferencia sexual de quien se presume es su pareja.

Esta es una de las razones por las que Eiza González señaló acoso y bullying por parte de la prensa.

No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. Xq los de @ElGordoyLaFlaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva.

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 13, 2021