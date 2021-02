Critican a Kendall Jenner de apropiación cultural por lanzar su tequila 818

Aunque no es la única celebridad en lanzar un tequila, la modelo y celebridad de Internet Kendall Jenner está siendo señalada de apropiación cultural tras anunciar su marca de este destilado.

Hace menos de un día, una de las menores del clan Kardashian-Jenner compartió con sus millones de seguidores su marca de tequila y algo que ha molestado a los usuarios es el nombre que utiliza.

El tequila se llama 818 y está nombrado por el código de área del Valle de San Fernando, en donde se encuentra Calabasas, donde las Kardashian tienen propiedades y una de las zonas más exclusivas de California y de Estados Unidos.

Sin embargo, el código de área 818 también incluye otras áreas, lejos de la realidad de Kendall Jenner, lo que ha molestado a las y los usuarios.

Por ello, además de apropiación cultural, el lanzamiento del tequila de Kendall Jenner ha sido señalado de eliminar las contribuciones de las y los latinos, tanto de la región mexicana donde se destila (Jalisco), como de los licores que se venden en San Fernando, valle donde está el código postal 818.

El área de San Fernando contiene algunas de las áreas más pobres de Los Ángeles, así como zonas con gran población de inmigrantes mexicanos y centroamericanos.

¿Por qué el tequila 818 de Kendall Jenner es señalado de gentrificación y de apropiación cultural?

De acuerdo con distintos usuarios que habitan en el código de área 818, este lanzamiento gentrifica y elimina la cultura mexicana y latina, pues 818 no representa Calabasas, sino a todas y todos los latinos del Valle de San Fernando.

Entre las quejas, los usuarios señalan que Kendall no debería estar haciendo un tequila, ya que no forma parte de su cultura y solo lo hace como negocio.

Otra de las críticas es el nombre, pues aunque Calabasas está dentro del área 818, es solo una parte mínima, que elimina a la mayoría latina que habita la zona y se apropia de su identidad para comercializar con un producto mexicano.

Sin embargo, también hay usuarios en redes sociales que señalan que, a pesar de ser latinos y vivir dentro del código 818, no se sienten ofendidos por el lanzamiento del tequila.

I am from the 818 area code and no we do not claim Calabasas.

Kendall’s tequila is the definition of gentrification on my peoples Mexican culture. No celebrity should be profiting from peoples cultures. — Karina Jimenez-Martin (@Kari_jim14) February 18, 2021

Kendall Jenner starting a tequila brand, with zero knowledge on Mexican culture and calling it “818 tequila” is GENTRIFICATION. The 818 does not claim Calabasas. What about those smaller, family owned Mexican tequila/mezcal brands? They deserve the hype & support. — Jennie Molina (@jenjocelyn) February 17, 2021

wait why are non hispanics making tequila? & naming it after an area code they never lived in? hmm feeling confused.. — desteezy ✰ (@destinyxcelest) February 17, 2021

Yo si quiero probar el tequila 818 perdón — titi (@CesyHm) February 18, 2021

I’ve been seeing a lot of people complain about the 818 tequila and let me just say y’all are some haters. I’m Mexican from the 818 and I have no issue with it. Haters will always find something wrong. — Zuleima (@zuleey95) February 18, 2021

Kendal jenners tequila wouldn’t have caused such and uproar if there was actually something special about her drink or actually had people of Mexican descent from the 818 area help her create the drink it self — 𝒜𝓃𝒹𝓇𝑒𝒶 (@azamora_517) February 18, 2021

also kendal naming her tequila 818 like she doesn’t live in the whitest and richest part of the valley…. 😭 — ً (@fatdumbwh0re) February 18, 2021