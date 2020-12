¿Cuál será el próximo destino del DT Matías Almeyda en la Liga MX?

Luego de su paso exitoso por Chivas en la Liga MX, Matías Almeyda probó suerte en la MLS con el San José Earthquakes, equipo de la MLS con quien no ha tenido los mismos resultados que con el “Rebaño Sagrado”.

A pesar de esto, Almeyda es un referente en el futbol mexicano y más de un equipo está interesado en los servicios del DT, por lo que está escuchando diferentes ofertas que han llegado a su escritorio.

Una de ellas es de Cruz Azul, equipo que carece de un DT y que busca la mejor opción disponible para suplir la ausencia de Robert Dante Siboldi, quien dejó al equipo tras perder en Semifinales ante Pumas.

Y es que Almeyda confirmó que ya están negociando entre directivas para ver si el Pelado puede llegar a la Ciudad de México, pero antes tendrían que negociar con el equipo de la MLS, ya que el DT tiene una cláusula de rescisión con el equipo.

“He tenido contacto con ellos, soy un agradecido a los mexicanos y a los clubes que me han llamado en algún momento. Hay una propuesta que ya está pasando a un tema entre dirigentes porque tengo una cláusula de salida”, explicó Almeyda a 90 minutos.

Si Cruz Azul quiere al “pelado” en su filas, tendrá que pagar al menos tres millones de dólares, una cifra que complicaría la llegada de Almeyda a Cruz Azul.

Pero no sólo Cruz Azul busca los servicios de Almeyda, también Rayados, Tigres y Toluca están en la lista y quieren tener al “Pelado” dirigiendo a sus equipos.

Por otra parte, Almeyda explicó que habría un equipo al cual nunca dirigiría y este es el América, ya que se hizo fan de Chivas cuando le tocó ser dirigente del equipo hace algunos años.

“Oviamente, por el cariño que le tengo y porque me hice hincha de Chivas, no elegiría América, a pesar del enorme respeto que le tengo como club, por historia, como un lugar donde han pasado grandes jugadores y entrenadores. Pero me identifico con Chivas”, concluyó.