¿Cuál será su prioridad en esta época de fiestas?

Hace unos días me senté frente al televisor y me puse a ver algunos comerciales, todos hablaban de las grandes ofertas que se pueden encontrar por estas fechas, en todos se muestra computadoras, juguetes nuevos y muchas novedades, pero nadie habla de la espiritualidad que se debe compartir en fechas tan importantes como el Día de Acción de Gracias y la Navidad.

Multitudes abarrotando las tiendas

En años anteriores recuerdo ver a una multitud abarrotada en las puerta de tiendas y grandes almacenes como respuesta a esas campañas millonarias que hacen sus respectivos dueños para captar la atención de sus clientes, haciéndoles creer que aquel producto es necesario en sus vidas y que ese “nuevo juguete” los hará sentirse más felices o que llenará algún vacío en sus vidas.

Antes de la pandemia un sin número de tiendas abrirán sus puertas a media noche para atender a miles de clientes, que esperaron “por horas” este momento, muchas de estas personas ni siquiera compartían la cena del Día de Acción de Gracias con sus familias, ya que si lo hacían, perderían el “privilegio” comprar su tan ansiado producto.

En una escena pude ver un hombre caer al piso y cientos clientes le pasaron encima sin siquiera detenerse a auxiliarlo, pude ver lo lejos que llegó el egoísmo y la avaricia, tanto así que mucho de pierden el amor hacia nuestro prójimo. Yo me pregunto, ¿habrá una computadora, un juguete o cualquier otra cosa en este mundo que valga más que la vida de una persona?

Después de ver tanta maldad, yo me pregunto y estoy segura que usted también se lo preguntará: ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué la gente de este siglo se muere o mata sin control? Bueno, creo que la gente se ha olvidado de Dios, y se han orientado a lo material.

Dios nos dice en Isaías 29:13 “El Señor ha dicho: Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene no es más que un precepto humano, aprendido por rutina”.

La pandemia del COVID-19 en esta época de fiestas

La vida puede cambiar muy rápidamente. Este año con la pandemia del COVID-19 ya no habrán esas aglomeraciones, las ofertas llegarán por internet.

Aquellos que daban por hecho estar con sus familias año con año, tendrán unas festividades diferentes en este 2020, pues muchos han perdido a seres queridos (hay más de 250,000 muertos por coronavirus entre marzo y noviembre), y en esta ocasión no se recomienda a las familias tener reuniones numerosas bajo techo. Muchas reuniones familiares serán por internet.

Pese a esto, no todo está perdido, siempre hay motivos por los cuales agradecer a Dios, siempre es mejor pasar en familia (aunque sea virtualmente), siempre es mejor compartir lo mucho o poco que tenemos con nuestros vecinos o con nuestra comunidad.

Cuando lleguen estas fiestas, reflexione cómo su vida ha cambiado en estos meses y tengamos a Dios, a nuestra familia y a nuestro prójimo en nuestros corazones, de esta manera todos podemos hacer de este mundo un lugar mejor.