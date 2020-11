¿Cuáles son las mejores tarjetas de regalo del 2020?

No todas las tarjetas de regalo son iguales, lo cual podría explicar por qué miles de millones de dólares en valor de tarjetas de regalo no se han utilizado en los últimos años, a pesar de que estas tarjetas son el tipo de regalo más popular por decimocuarto año consecutivo en el 2020.

Con el fin de ayudarlo a encontrar las mejores tarjetas de regalo para cualquier ocasión, ya sea un cumpleaños, día festivo, graduación, etc., WalletHub comparo las 50 opciones más populares en cinco categorías principales:

Qué tan populares son las tarjetas; Por cuánto descuento puede comprarlos; Cuánto puede venderlos; Cuánto le gusta a la gente el minorista; y Tarifas de envío

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Consejos para obtener la mejor tarjeta de regalo

Busque un descuento

Las mejores tarjetas generalmente se pueden comprar por menos del valor normal.

Evite las tarjetas de regalo de Card-Network

Las tarjetas de Visa, Mastercard y Discover pueden parecer tan buenas como el efectivo, ya que se pueden usar en cualquier lugar, pero en realidad son bastante inferiores.

No confunda las tarjetas de regalo y las tarjetas prepagas

Las tarjetas de regalo están diseñadas para usarse solo hasta que se agote el saldo original. Las tarjetas prepagas, por otro lado, son recargables y están diseñadas para cumplir el mismo propósito que una cuenta corriente con una tarjeta de débito. Las tarjetas prepagas también tienen muchas tarifas diferentes asociadas con ellas.

Tenga cuidado con las tarjetas de fidelización

Un vacío legal permite que las tarjetas prepagas no recargables (o tarjetas de regalo) que se reciben a través de un programa de fidelización, premio o promoción se expiren sin restricciones. Las tarjetas de regalo normales no pueden vencer hasta cinco años después de la fecha de emisión, por lo cual es importante verificar que realmente está comprando / recibiendo tarjetas de regalo reales y leer la letra pequeña correspondiente.

Revenderlos es siempre una opción

Si no terminas usando una tarjeta de regalo en particular o al destinatario no le gusta, puede venderlo en un intercambio de tarjetas de regalo o simplemente intercambiar tarjetas de regalo con un amigo o familiar.

Si dudas, solo dé dinero en efectivo.

Es el regalo más versátil que cualquiera puede dar. Además, es posible que pueda ofrecer a su destinatario más valor sin tener que preocuparse por gastos de envío ni viajes de compras.

Toque en Valor no canjeado

¿Haz contribuido a los miles de millones de dólares en tarjetas de regalo que no se han canjeado en los últimos años? Cualquier tarjeta de regalo de los últimos cinco años probablemente siga siendo buena. Tiene tres opciones básicas cuando se trata de desbloquear el valor de las tarjetas de regalo sin usar.

Primero, puede vender tarjetas de regalo no deseadas por dinero en efectivo.

En segundo lugar, la mayoría de las tiendas le permiten cambiar tarjetas de regalo viejas por tarjetas nuevas

Finalmente, la mayoría de los estados tienen programas que le permiten recuperar fondos no utilizados de tarjetas de regalo vencidas bajo las leyes de propiedad no reclamada.

Compre tarjetas de regalo con recompensas

La mayoría de los programas de recompensas de tarjetas de crédito le permiten canjear sus puntos/millas por tarjetas de regalo de una amplia variedad de minoristas importantes. En muchos casos, puede obtener más valor de este tipo de estrategia de canje que canjear por efectivo.

Las tarjetas de regalo electrónicas son excelentes en un momento apretado

Las tarjetas de regalo electrónicas han ido ganando terreno en los últimos años, y el aumento de la funcionalidad móvil puede fomentar un mayor uso de dichos productos en esta temporada navideña.

Evite el uso de tarjetas de regalo como excusa para gastar de más

Al canjear tarjetas de regalo, dos tercios de los consumidores gastan más que el valor nominal de sus tarjetas, según Consumer Reports. Es probable que esto se deba al mismo factor psicológico que lleva a los consumidores a gastar más con tarjetas de crédito que con efectivo: el dinero de alguna manera parece menos real. Aunque las tarjetas de regalo pueden ser muy útiles para subsidiar el costo de las compras grandes, debe ser especialmente consciente de sus gastos cuando utilice una tarjeta de regalo, para evitar gastos innecesarios.