WhatsApp es una App que comenzó a intensificar su uso, ya que incorporaron nuevas funciones para ayudar a crecer a distintos negocios y plataformas a través de su servicio de mensajería y compartir datos.

Es por eso que cada inicio de año, la plataforma propiedad de Mark Zuckerberg incorpora nuevas funciones para que los usuarios gocen de ciertas facilidades y ayuda para mejorar su día a día.

Actualmente, hay más de dos mil millones de personas que usan WhatsApp en el mundo, es por eso que en 2021, la plataforma promete la llegada de 5 nuevas funciones que complacerán a la mayoría de usuarios.

Lo más importante que debes saber es que WhatsApp dejó de funcionar en ciertos celulares Android y iOS, así es, hay modelos que ya no podrán utilizar la App y si es tu caso, te recomendamos comprar un modelo más reciente.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp para el 2021?

Una nueva barra de herramientas

Ya que diversas empresas optaron por tener Home Office entre sus trabajadores, WhatsApp integrará una barra de herramientas en la versión Web para realizar y recibir llamadas o videollamadas desde la comodidad de tu PC o Mac.

Silenciar videos antes de enviar

Ahora, podrás editar los videos antes de enviarlos e incluso eliminar el sonido que hay en ellos si así lo deseas.

Tienda Virtual

No sólo FB e Instagram apuestan por las ventas On Line, WhatsApp comenzará a incorporar poco a poco una tienda en línea para todos sus usuarios. No se sabe cuándo liberarán por completo esta parte en la nueva plataforma.

Una nueva forma de Notificaciones

Los usuarios de WhatsApp estarán al tanto de las próximas novedades de la app y ahora habrá anuncios sobre nuevas funciones y herramientas de cada actualización.

Leer mensajes más tarde

Si estás en tu tiempo libre y no quieres saber nada de alguna persona o cliente, activar esta función no les permitirá contactarte hasta que tú lo decidas.