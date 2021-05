¿Cuáles son los componentes de una botella de vino?

Con los “componentes” de la botella, nos referimos al corcho, la cápsula y la etiqueta. Todos estos elementos pueden dar indicios sobre el tipo y estilo de vino, por lo que es importante familiarizarse con ellos.

Corcho

Así como existen diferentes tipos de botellas, también se cuenta con algunos tipos de corcho.

El corcho proviene del alcornoque, un árbol perenne con una corteza gruesa y rugosa. Entre las características que favorecen su utilidad se encuentran:

la elasticidad

la impermeabilidad

la comprensibilidad

Estas características se deben al aire, que constituye el 85% del volumen del corcho. Esto le permite comprimirse para introducirse en el cuello de la botella y, cuando se expande estando dentro, se convierte en un cierre hermético cuya fricción ayuda a que no se salga de su lugar.

Capsula

El uso de la cápsula significaba un refugio para el corcho del medio ambiente, el polvo, la suciedad, aunque no de oxígeno, como se piensa, ya que las cápsulas sólo están embutidas y no forman un sello hermético.

Anteriormente, las cápsulas estaban hechas de plomo, por ello existe la expresión de quitar el plomo. Sin embargo, este elemento ya no se utiliza desde hace unos 20 años, porque como metal pesado es un fuerte contaminante. Hoy las cápsulas suelen elaborarse de estaño, plástico o aluminio.

Por otra parte, algunas cápsulas se hacen de lacre. La principal característica que lo diferencia de los demás materiales es que éste sí constituye un sello hermético.

Cabe mencionar que las cápsulas siempre hacen juego con la etiqueta del vino, y aportan presentación al mismo. Así pues, existen botellas que no tienen cápsula, lo cual no implica nada. Es una costumbre moderna de comercialización que no afecta al vino y disminuye costos.

Etiqueta

La etiqueta es uno de los elementos más importantes de la botella, ya que representa el primer contacto con el comprador. Se pueden distinguir dos tipos de etiqueta: las del Viejo Mundo y las del Nuevo Mundo, cuyas características se describen a continuación.

Estas etiquetas debían proporcionar la siguiente información: