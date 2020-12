¿Cuáles son los Funkos más codiciados del 2020?

Los Funkos son unos muñecos coleccionables inventados en 1998. Sus creadores, Rob Schwartz y Sean Wilkinson nunca pensaron que serían todo un éxito. Veinte años después, es posible encontrar uno de todo tipo. Hay de superhéroes, futbolistas, series de moda y todos los personajes de la cultura pop.

No hay un verdadero fenómeno pop sin que un funko que lo represente. De hecho todas las marcas tienen licencias con Funko. Por ejemplo Disney, Marvel, Star Wars, DC, Funko, Harry Potter, Nintendo, Game of Thrones, El Señor de los Anillos, Bandai, Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, etc.

Descubre los Funkos que todo mundo desea este año

Cada año surgen Funkos que se vuelven más populares. En el caso del 2020, no es la excepción. Según Epicland, estos son los muñecos cabozones más codiciados del año.

The Child (The Mandalorian)

Es el Funko más vendido de la historia. Antes de que saliera a la venta ya había miles de pedidos y lleva meses arrasando en tiendas. Basado en el personaje de El Niño (o Baby Yoda para los fans) de la serie The Mandalorian de Star Wars.

Selena

La figura de Selena lleva su icónico traje morado de brillos que la cantante utilizó durante la presentación en Rodeo Houston en 1995. Actualmente está disponible actualmente sólo en preventa. El anuncio del lanzamiento de este Funko se hizo en octubre, agotándose casi de inmediato.

Harry Potter

Aunque la saga ya esté terminada, Harry Potter siempre será un clásico. Hay Funkos con otras versiones (con su capa de invisibilidad, por ejemplo), pero Epicland cuenta con la exclusiva versión de Harry con 2 Varitas siendo el más buscado entre los coleccionistas.

Sharon Needles (RuPaul Drag Race)

La popular drag queen Sharon Needles de la serie RuPaul Drag Race es un símbolo de la comunidad LGTBI por su singular. Esta versión como la de otras participantes de este famoso concurso de talentosas drag queens contienen todos los accesorios para lucir el mejor outfit.

Steven Tyler de Aerosmith

Steven Tyler de Aerosmith es uno de los rockeros favoritos de las colecciones musicales de Funko (entre otros rockeros y metaleros). El afamado vocalista viene con su icónico look de gafas y micrófono con mascada ¡listo para rockear!

Marty McFly de Volver al Futuro

Marty McFly ha regresado del futuro. Este personaje de la trilogía Volver al Futuro cuenta con la ropa que utilizó en la película. Un claro ejemplo que las referencias cinematográficas más importantes de todos los tiempos.