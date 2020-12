¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo?

El hipotiroidismo o tiroides hipoactiva es una enfermedad en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas. Es posible que el hipotiroidismo no cause síntomas notables en las primeras etapas. Pero si no se trata puede causar obesidad, dolor en las articulaciones, infertilidad y hasta enfermedades cardíacas.

La tiroides es una pequeña glándula con forma de mariposa situada en la base de la parte delantera del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La glándula tiroides produce hormonas como triyodotironina (T3) y tiroxina (T4). Estas hormonas tienen un impacto enorme en la salud, pues afectan todos los aspectos de su metabolismo. Estas hormonas también influyen en el control de funciones vitales, como la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca.

Cuando la tiroides no produce suficientes hormonas, se puede alterar el equilibrio de las reacciones químicas en el cuerpo. Algunas causas de esta condición son las enfermedades autoinmunes, los tratamientos de hipertiroidismo, la radioterapia, cirugía de tiroides, medicamentos, la edad y hasta la herencia.

Los síntomas del hipotiroidismo varían según la deficiencia hormonal

Los síntomas del hipotiroidismo varían, según la gravedad de la deficiencia hormonal. Los problemas tienden a desarrollarse lentamente, a menudo durante varios años.

Al principio, es posible que apenas se noten los síntomas de fatiga y aumento de peso. Pero a medida que avanza, se desarrollan más problemas de salud.

Estos son los síntomas más comunes, según datos de la Clínica Mayo:

Fatiga

Sensibilidad al frío

Estreñimiento

Piel seca

Aumento de peso

Cara hinchada

Ronquera

Debilidad muscular

Nivel elevado de colesterol en sangre

Dolores musculares, sensibilidad y rigidez

Dolor, rigidez o hinchazón en las articulaciones

Períodos menstruales más abundantes de lo normal o irregulares

Adelgazamiento del cabello

Frecuencia cardíaca más lenta

Depresión

Deterioro de la memoria

Glándula tiroides agrandada (bocio)

La consulta médica es la clave para ver si padece la enfermedad

Si se siente cansado sin motivo alguno o si tiene otros síntomas de hipotiroidismo, debe acudir al médico para que le realice un examen de sangre. El hipotiroidismo se diagnostica mediante pruebas de función tiroidea. En caso de presentarla, el tratamiento consiste en una dosis diaria de hormona tiroidea sintética. La dosis la tiene que recetar el médico.

A partir de la primera cita es crucial programar visitas de seguimiento con la frecuencia que recomiende su médico. Inicialmente, es importante asegurarse de estar recibiendo la dosis correcta de medicamento. Y con el tiempo, la dosis puede cambiar.