¿Cuándo es el Día Mundial de The Beatles?

La fama que que adquirieron The Beatles, hizo que ganaran un día mundial para recordarlos, o más bien dos, pues hay dos fechas en los que se celebra al cuarteto de Liverpool.

Aunque parecería fácil decir que esta celebración se realiza el 16 de enero, pues según la UNESCO esa es la fecha del “Beatles Day”; muchos de los fans defienden a capa y espada el 6 de julio como el día real.

No es fácil darle la razón a alguno, pues se considera el día que se inauguró el Cavern Club (16 de enero de 1957) como el día oficial, pues fue en ese lugar donde The Beatles dieron sus primeros pasos.

Sin embargo, en Inglaterra los fans defienden el 6 de julio como el veredero Día Mundial de The Beatles, pues fue en esa fecha en 1957 que John Lennon y Paul McCartney se conocieron. Y ambas historias tienen sentido, pues sin el Cavern Club, posiblemente no hubiera existido la agrupación. Pero si Paul y John no se hubieran conocido, definitivamente no hubiera existido el grupo.

Pero para la UNESCO la primera fecha es la oficial y la reconocida por muchos fans, pero finalmente se podría decir que The Beatles tiene dos días de celebración y los seguidores deberían celebrar ambos.