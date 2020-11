¿Cuándo iniciará la temporada 2020-21 en el basquetbol de la NBA?

Una vez que terminó la temporada 2020 de la NBA en la burbuja diseñada en Disneyworld Orlando, la gran pregunta que soltaron todos es cuándo iniciaría el siguiente torneo y cómo sería el calendario.

Entre la incertidumbre de la Pandemia del COVID-19, el hecho de que ningún jugador se contagió durante la pasada temporada y el sí habría que recurrir nuevamente a una sola sede para todos los equipos, son temas que tenía en la mesa la NBA.

Pues bien, después de mucho deliberar, la Asociación de Jugadores de la NBA aprobó la propuesta de la liga para comenzar la temporada 2020-21 el 22 de diciembre y reducir el calendario a 72 partidos.

Cabe señalar que nunca una temporada de la NBA había iniciado en diciembre, los 10 juegos que se redujeron es para dar tiempo a los convocados al Dream Team a asistir al campamento de Selección previo rumbo a Tokio 2020.

Además, la fecha ayudará al rating de la NBA, ya que estará cercano a Navidad y los fans estarán ansiosos de ver nuevamente a las estrellas del deporte ráfaga en la duela.

Among NBPA player reps on tonight’s call, there was some curiosity about starting free agency prior to Nov. 18 Draft, sources tell ESPN. For a few reasons, it isn’t possible under these circumstances. However, it is an idea that's had some support among teams in ordinary times.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 6, 2020