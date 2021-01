Sin dinero e incapaz de encontrar trabajo en México, David llegó a Estados Unidos hace 12 años. Primero emigró a California. Familiares que vivían en Carolina del Norte le dijeron que había más oportunidades de trabajo en Charlotte, por lo que se mudó aquí en el 2010, pero ahora lucha por encontrar empleo durante la pandemia. No usamos su nombre completo porque no está en el país de manera legal y teme por su seguridad.

“Me vi obligado a emigrar a este país en busca de una nueva oportunidad, de una nueva manera de vivir”, explicó David.

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Cuando llegó a Charlotte empezó a trabajar lavando platos en un restaurante. Pero no ganaba lo suficiente entonces decidió renunciar.

Desde ese momento ha trabajado como jornalero. Cada día es diferente. No tiene un trabajo o jefe concreto. Llama a diferentes personas buscando empleo o se para en una esquina en el este de Charlotte con veinte de sus compañeros buscando trabajo. Los contratistas lo emplean para hacer diferentes actividades. Algunos días ayuda a limpiar zonas de construcción, moviendo materiales. Otros días trabaja en jardinería.

David dice que está limitado a este estilo de trabajo porque no habla inglés y no tiene carro. No es experto en una ocupación específica por lo cual no puede ser muy exigente y selectivo cuando le ofrecen trabajo.

“Me vi en la obligación de generar dinero de una manera rápida y concreta para poder sobrevivir”, comentó David. “Mi situación económica era delicada y me vi solo, sin apoyo y con muy pocas posibilidades.”

Se ha acostumbrado a no saber si va a tener trabajo de un día al otro. La estación y el clima determinaban la facilidad con la que podía encontrar trabajo. La primavera y el verano eran sus épocas más ocupadas. Luego llegó la pandemia.

“La pandemia ha cambiado mi vida. Era difícil antes, pero ahora mi vida es mucho más difícil,” contó David.

Antes de la pandemia, trabajaba seis días a la semana. Ahora solo dos o tres.

Esta disminución en la oferta de trabajo está sucediendo alrededor del país, según Pablo Alvarado, presidente del National Day Laborer Organizing Network (NDLON).

No hay mucha información sobre los jornaleros a nivel nacional ya que a muchos se les paga por debajo de la mesa. Un estudio del 2006 de la Universidad de California Los Ángeles encontró que la mayoría de los jornaleros son de origen latino y están en el país sin documentación legal. Solo el 7% son nacidos en Estados Unidos. Alvarado dice que hay aproximadamente 120,000 jornaleros alrededor del país.

Las oportunidades laborales están regresando de manera lenta, pero Alvarado dice que estos trabajadores todavía están sufriendo.

“No es como que puedan aislarse o que puedan irse a un lugar a hacer cuarentena, cuando no tienen qué comer, cuando no tienen ninguna seguridad laboral, cuando no tienen ningún ingreso”, explicó Alvarado.

La mayoría de los jornaleros viven en la pobreza, dice Alvarado. El único ingreso es lo que ganan al día. Es por eso que grupos como NDLON se han ofrecido a ayudarlos durante la pandemia.

“Nosotros les ayudamos a conseguir equipos de protección como máscaras y guantes”, dijo Alvarado. “Somos la única red de seguridad que los trabajadores jornaleros tienen. Y no todos, porque no en todas las esquinas hay una organización.”

La Coalición Latinoamericana en Charlotte sirve de puente entre los jornaleros y los contratistas.

Los jornaleros con los que trabaja la Coalición se apoyan y se protegen mutuamente. Estos trabajadores también intentan mantener un bajo perfil. La Coordinadora de Desarrollo Económico, Jenny Gómez dice que algunos temen ser deportados y otros tienen pasados criminales.

Otro temor para los jornaleros es enfermarse. Es por eso que la Coalición se asegura de que tengan equipos de protección personal. Gómez dice que empezaron a entregar equipos de protección al darse cuenta que los contratistas no los estaban proveyendo.

“Hemos estado presentes llevándoles mascarillas y alimentos,” explicó Gómez.

Normalmente los jornaleros podían negociar un pago de $150 al día. Ahora están recibiendo $95. Gómez dice que los jornaleros esperan por horas a que los contratistas vengan y contraten a algunos de ellos cada día. Si no encuentran trabajo ese día, no reciben ingresos. También le cuentan que algunos tienen que decidir entre trabajar enfermos con COVID-19, o no trabajar.

David dice que recibió mascarillas y un poco de apoyo económico de parte de representantes de la Coalición, quienes visitaban el punto de encuentro donde él esperaba para encontrar trabajo. Dice que se siente agradecido, pero la ayuda no es suficiente.

“No es algo que pueda aliviar mi situación económica o moral”, comentó David. “Es algo que puedo agradecer, pero no es exactamente ni cerca a lo que yo necesito.”

Ha podido seguir pagando su arriendo y su comida, pero solo tiene dinero suficiente para sus necesidades básicas. Es cuidadoso con sus gastos. En especial porque no sabe cuándo va a recibir su próximo sueldo.

“Físicamente y mentalmente está uno deprimido. Pero tienes que salir a luchar todo el tiempo por la supervivencia de la vida,” explicó David.

La posibilidad de contraer COVID-19 es una angustia constante para David. Hasta el momento la ha evitado usando mascarilla y manteniendo distanciamiento social. Pero está solo. Sin familia que lo pueda ayudar, sabe que, sin importar su miedo, tiene que salir todos los días a buscar trabajo. Quedarse en casa, no es una opción.

Recursos Adicionales

La Coalición Latinoamericana es una organización sin ánimo de lucro que apoya a la comunidad latina en Charlotte. El Centro de Trabajadores conecta a los jornaleros con posibles contratistas.Durante la pandemia del coronavirus, La Coalición estableció una línea de asistencia para proveer ayuda en español: 980-320-3743

National Day Laborer Organizing Network es una organización sin ánimo de lucro que apoya a los jornaleros, migrantes y trabajadores de bajos recursos. La organización creó el Immigrant Worker Safety Net Fund para apoyar a los jornaleros que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.

Este artículo es parte de una serie colaborativa que examina el impacto económico del COVID-19 en las comunidades afroamericanas y latinas. La serie se produce a través de una colaboración entre WFAE, Charlotte Ledger, QCity Metro, y La Noticia. Cuenta con el apoyo de fondos de Facebook, el Fondo del Laboratorio de Noticias Locales de Carolina del Norte (NC Local News Lab Fund), Google, y los miembros de WFAE.