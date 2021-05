¿Cuándo se estrena High School Musical, temporada 2?

La temporada 2 de High School Musical: The Musical: The Series (HSMTMTS) está muy cerca de su lanzamiento. Pero hay quienes aún no saben cuándo será el estreno del primer capítulo y los restantes.

La primera temporada de la serie debutó en Disney+ en 2019 y se convirtió en un éxito inmediato. Los fanáticos de las películas originales de High School Musical recibieron con mucho gusto la nueva historia y nuevos personajes. Sus protagonistas, Olivia Rodrigo (Nini) y Joshua Basset (Ricky), se convirtieron en estrellas de inmediato.

La temporada 2 comienza con Nini disfrutando de su nueva relación con Ricky después de declararse su amor en el final de la temporada 1. Pero Ricky no sabe que muy pronto su relación cambiará porque Nini fue aceptada en una prestigiosa escuela de actuación en otro estado. En la segunda temporada seguramente se verá cómo la pareja mantiene su relación de larga distancia.

“Una de mis cosas favoritas de la temporada 2 son las facetas del personaje de Nini y que su crecimiento no está relacionado en absoluto con los niños”, dijo Olivia Rodrigo a Entertainment. “Ella es su propia persona y está aprendiendo sus propias lecciones y todo eso sin la influencia de los chicos”.

Ahora, HSMTMTS, está de regreso en una nueva temporada y a partir del 14 de mayo se liberarían los capítulos de manera semanal. La segunda temporada constará de 10 episodios, igual que la temporada 1.

Así será el estreno de la segunda temporada de High School Musical