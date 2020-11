¿Cuándo se sabrá quién ganó las elecciones presidenciales?

Millones de estadounidenses ya han votado, pero cada estado tiene reglas diferentes sobre cuándo puede comenzar a contar esas papeletas. Eso producirá resultados en momentos muy diferentes, tal vez días o incluso semanas después del día de las elecciones. Con esto en mente ¿Cuándo sabrá quién ganó las elecciones presidenciales?

En algunos estados como Carolina del Norte, los funcionarios electorales pueden comenzar a procesar las papeletas que llegan por correo semanas antes del día de las elecciones.

Eso significa que los trabajadores pueden comenzar a verificar la información de los votantes y al mismo tiempo sacar las papeletas de sus sobres para prepararlas físicamente para la tabulación. Hacerlo prepara las papeletas para el escrutinio el día de las elecciones y acelerará la publicación de los resultados.

En algunos de los estados más críticos, las leyes impiden el procesamiento temprano de las boletas. Por lo tanto, el 3 de noviembre, día de las elecciones, los funcionarios tendrán que realizar una elección en persona y al mismo tiempo trabajar con la cantidad sin precedentes de votos por correo.

Es probable que esta dinámica retrase los resultados y aumente el potencial de grandes cambios si el recuento de votos en persona se invierte con el conteo de las boletas por correo.

En Carolina del Norte se aceptarán papeletas por correo hasta nueve días después del día de las elecciones generales.

El presidente Donald Trump ha advertido repetidamente sobre el fraude electoral sin ofrecer ninguna prueba. Por eso, existe la preocupación de que utilice los retrasos en el recuento de votos para declarar ilegítimos los resultados. Si bien los resultados pueden llegar más tarde de lo habitual este año, eso se debe a un cambio en la forma en que las personas votan, no a una mala conducta o fraude.

“La gente debe estar preparada para no tener un resultado esa misma noche, hay que reconocer que es algo muy normal, y que no es ilegítimo sino que es parte de la elección”, dijo a La Noticia Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales, el Center for American Progress Action Fund.