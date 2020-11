¿Cuándo se tendrá acceso a la vacuna COVID-19? Es la gran incógnita mundial, cuya respuesta parece estar cada vez más próxima a conocerse.

Los avances entre los diversos laboratorios que no descansan en su búsqueda por hallar la vacuna que controle la pandemia son alentadores.

Es por eso que una doctora en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Duke se ilusiona con los resultados de una vacuna COVID-19.

Tanto Pfizer como Moderna han informado que deberían tener suficientes datos de eficacia y seguridad para solicitar una autorización de uso de emergencia a principios de diciembre.

“La eficacia de la vacuna depende en gran medida de las cepas que circulan en un momento dado”, dijo Susanna Naggie.

Naggie es una profesora asociada de medicina y vicedecana de investigación clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.

“Por lo que con alcanzar un 90 % en una vacuna sería un año excepcional”, añadió en entrevista con Canal 11 de ABC.

"It means we're likely to have an early roll out of a vaccine by the end of the year and that's important."

We got some perspective from our area doctors #vaccines and where all of us stand in getting one.@snaggie1 believes it could happen by next June #ABC11 pic.twitter.com/GN2ZH5uBAp

— Josh Chapin (@JoshChapinABC11) November 25, 2020