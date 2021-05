¿Cuándo y dónde ver el documental de J Balvin?

A través del documental de J Balvin, “The Boy From Medellín”, el artista abre las puertas de su recámara y deja ver algunos de sus momentos más íntimos.

Bajo la dirección de Matthew Heineman (“A Private War”, “Cartel Land”), esta historia sigue los preparativos del astro del reggaetón para su primer concierto en solitario en un estadio en su Medellín natal ante 45,000 asistentes en 2019.

En ese tiempo coincidieron algunas manifestaciones de estudiantes por el descontento social. Educación, salud y propuestas gubernamentales para reformar las condiciones laborales y aumentar los impuestos fueron algunas de las molestias.

De acuerdo con Balvin, el documental no estaba planeado como tal sino como un especial del concierto.

Pero se convirtió en mucha historia por lo que estaba pasando en Colombia en ese entonces, que es lo que está pasando ahora mismo”. Dijo el cantante a The Associated Press en una entrevista en referencia a las actuales protestas contra la reforma tributaria que han llevado a disturbios y dejado más de una veintena de muertos en su país.

A lo largo del filme se puede ver que el propio Balvin es quien escribe en sus redes sociales y cómo se debate entre pronunciarse o no sobre las manifestaciones estudiantiles y la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años víctima de un proyectil lanzado por la policía antidisturbios durante una protesta pacífica.

Balvin, quien durante la entrevista llevaba lentes oscuros, dijo que no ha logrado conciliar el sueño debido a la violencia policíaca en su país. Agrega que ha quedado registrada en numerosos videos publicados en redes sociales.

No he dormido por lo que ha ocurrido ahora en Colombia”, dijo. “Es muy triste. No he dormido así que estoy simplemente triste, estoy realmente triste por tantas personas que estamos perdiendo ahora. Muchos muertos. Muchos asesinatos. No tiene sentido”.