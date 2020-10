¿Cuánto costará el iPhone 12, el nuevo teléfono móvil de Apple?

Apple por fin dio a conocer los nuevos modelos del iPhone 12, el teléfono móvil que revolucionará la industria y que es el primero que tendrá la red 5G.

Entre tantas sorpresas, Apple dio a conocer toda la gama de iPhone 12 que lucirá en los estantes de los centros comerciales en fechas próximas y es la primera vez que lanza al menos cuatro modelos distintos en un mismo evento.

#AppleEvent Tonight wait Is Over Apple Going To Launch Brand new Iphone 12 Series wow im Excited…..⚡️🔥🔥 https://t.co/F5bQVtvyql pic.twitter.com/15gqKHvyCa

Los modelos que presentó Apple hoy son el iPhone estándar, además de un modelo mini y los más completos, Pro y Max.

Son cuatro nuevos modelos que pusieron como locos a los fans de la marca y algunos ya están apartando una de estas cuatro joyas, pero cuánto vale cada uno.

Apple has unveiled its iPhone 12 lineup. The phones are thinner, tougher, and 5G-enabled. The Mini is the cheapest option at $699, and the Pro Max starts at $1099. https://t.co/q0jyhGUED3 pic.twitter.com/kwbTI7zbmV

