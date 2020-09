¿Cuántos días faltan para un peligroso clima mundial? Reloj en Nueva York te lo dice

Huracanes frecuentes de categoría 4 y 5, extinción de especies, escasez de agua potable e inundaciones son algunos de los fenómenos que causará un aumento de 1.5°C en el clima mundial. Un reloj en Nueva York cuentan los años que faltan para este desenlace.

Para alertar a la humanidad, dos artistas han creado una medición basada en la ciencia sobre el tiempo que resta para que la temperatura del planeta aumente 1.5°C, si las emisiones de dióxido de carbono continúan como siguen en la actualidad.

Los artistas Gan Golan and Andrew Boyd se basaron en una medición del Instituto de Investigación Mercator sobre Bienes Comunes Globales y Cambio Climático para crear consciencia global mediante un reloj ubicado en el Metronome, una instalación de arte público neoyorquina.

Here's a great video of @theclimateclock in action, with the urgent message of our need to take rapid action greeting thousands of people each day in one of the busiest squares in New York. pic.twitter.com/cp0dlfMjEp

Esta es nuestra forma de gritar ese número desde los tejados , dijo Golan al New York Times . Por su parte, Boyd aseguró a ese medio de comunicación que este es posiblemente el número más importante del mundo .

Actualmente, restan 7 años para que las actuales cargas de dióxido de carbono en la atmósfera consigan conducir el clima a una situación que amenaza la especie humana y los demás ecosistemas del planeta.

Bienvenido al reloj climático. La tierra tiene una fecha límite. Vamos a hacerle un salvavidas. Debemos #ActuarATiempo. #RelojClimático #SemanaDelClima. ¿Cuál es nuestra ventana de tiempo para una acción climática audaz? , señala el reloj gigante.

"The artists are now calling on people to create their own clocks and say they are working with cities around the world to install their own versions."#ClimateClock #ActInTime

Thank you @washingtonpost @GuinnessKebab !https://t.co/QG5wOrcAbV

