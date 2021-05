Cuatro de cada diez votantes latinos en Carolina del Norte son independientes

En Carolina del Norte, el bloque latino de independientes registrados para votar es tan numeroso como la cantidad de demócratas, convirtiéndose en los dos grupos más grande de esta comunidad.

Los votantes latinos en Carolina del Norte que no están afiliados a ningún partido político, conocidos como votantes independientes, representan el 42 % de la comunidad que vota en el estado.

Este bloque es tan numeroso como los latinos que están registrados como demócratas, según un análisis de datos de La Noticia del registro de votantes al 3 de noviembre de la Junta Electoral del estado de Carolina del Norte.

Los independientes suman tres veces el número de latinos registrados como republicanos en el estado. Los latinos representan el 3% de los votantes registrados en Carolina del Norte.

Este no es un fenómeno único del estado, ni de los latinos. No registrarse en las filas demócratas, republicanas y de partidos pequeños ha ganado fuerza a nivel nacional, según expertos consultados por La Noticia. La influencia que tiene este bloque de votantes quedó en evidencia en los últimos procesos electorales.

“Los independientes han sido el margen de la victoria en las últimas tres elecciones presidenciales. Y cada vez más en las elecciones del Congreso y locales”, dijo Omar Ali, profesor de historia en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

Ali recordó que los votantes independientes ayudaron a Barack Obama a ganar la presidencia en 2008, pero luego apoyaron al expresidente Donald Trump en 2016. Otro cambio en las elecciones de 2020 llevó a Joe Biden a la Casa Blanca.

“Los votantes no afiliados irán donde sientan que pueden ser más disruptivos e independientes, por así decirlo, dadas las limitaciones del sistema bipartidista”, añadió.

En Carolina del Norte, a diferencia de otros estados, los independientes pueden votar por los candidatos de las elecciones primarias del Partido Republicano o Demócrata, pero solo pueden hacerlo por un solo partido.

Una encuesta de la firma consultora Gallup, que analizó las preferencias partidarias en el primer trimestre del 2021, indica que un 44 % de los votantes estadounidenses se identifican como independientes, ya sea que expresen posteriormente una inclinación hacia un partido o no.

Votar por la persona, no por el partido

El análisis de los datos del registro de votantes latinos en Carolina del Norte muestra que entre más joven el votante, más tiende a preferir no estar afiliado a ningún partido político.

Un 46% de los votantes latinos independientes registrados son menores de 30 años, mientras que los demócratas más jóvenes son el 41% y los republicanos el 29%.

“La decisión de volverse independiente, de llamarse a sí mismo independiente, es una manifestación del incumplimiento del sistema de partidos … Por eso creo que es una declaración política muy clara, como digo, de incumplimiento”, dijo Jackie Salit, presidenta de Independent Voting, una organización que trabaja para conectar y empoderar a los votantes independientes.

“Cuando le preguntas a las personas que son independientes por qué se han vuelto independientes, te darán una variedad de respuestas”, comentó Salit.

Salit dijo que las principales razones para registrarse como independientes, según estudios realizados por la organización en todo el país, es que los votantes quieren votar “por la persona, no por el partido”, porque “los partidos son corruptos” y “les importa más su propio poder que la comunidad “. Los independientes también lo ven como una forma de protestar.

La conquista del voto latino independiente

En la comunidad latina, el fenómeno del votante independiente también tiene características propias.

Cecilia Ballí, antropóloga y fundadora de la firma consultora Culture Concepts, comentó que los partidos políticos tradicionales no han construido una relación con la comunidad latina y, un ejemplo de ello, es la escasez de mensajes en español durante las campañas electorales.

“Los latinos son votantes más nuevos y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, venimos de familias que fueron la primera generación en votar. Por lo tanto, no existe una lealtad duradera a un partido que se haya transmitido de generación en generación”, explicó Ballí, quien ha estudiado el comportamiento del voto latino, principalmente en el estado de Texas.

Agregó que los latinos tienen “valores políticos complejos” porque pueden ser conservadores en aspectos como la economía, pero progresistas cuando se trata de temas relacionados con la immigración o la educación.

“Los partidos tendrán que establecer relaciones y dedicar tiempo durante todo el año a conocer mejor a los electores latinos y hablarles con mensajes más personalizados”, concluyó Ballí.

Encuentra este artículo en inglés: 4 Out of 10 Latinos Voters in North Carolina are Independents