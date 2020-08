Cuatro personas dan positivo por COVID-19 en la Convención Nacional Republicana en Charlotte

Funcionarios del condado de Mecklenburg dijeron el viernes 28 de agosto que cuatro personas conectadas a la Convención Nacional Republicana ( RNC

) en el centro de Charlotte resultaron positivas para COVID-19 .

El primer día de la convención comenzó el lunes en Charlotte, donde cientos de delegados se aventuraron y tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente Mike Pence hicieron discursos.

En un comunicado, el condado dijo que se realizaron aproximadamente 792 pruebas COVID-19 para quienes asisten o proporcionan apoyo a la RNC.

Los delegados debían pasar una prueba COVID-19 en casa antes de viajar a Charlotte. A su llegada al Hotel Westin, donde se alojaron los delegados, Novant Health administró una segunda prueba COVID-19.

De ellos, dos asistentes y dos personas que apoyaban el evento resultaron positivas para el coronavirus.

Según los funcionarios del condado, esas cuatro personas fueron “inmediatamente dadas instrucciones de aislamiento y cualquier contacto cercano conocido fue notificado y emitido instrucciones de cuarentena por la Salud Pública del Condado de Mecklenburg”.

El condado también dijo que desde principios de agosto, al menos 62 casos de COVID-19 entre los de Mecklenburg estaban relacionados con instituciones de educación superior, que ha estado bajo vigilancia desde que los estudiantes han regresado a las universidades.

En el condado de Mecklenburg, hay 24,744 casos confirmados al jueves 27 de agosto, con tendencias recientes que indican que los casos están aumentando en el área local.

Más información sobre el evento de RNC será publicada en el Informe Oficial de Acción del Condado.

Public Health Director Gibbie Harris issued the following statement regarding RNC COVID-19 test results. pic.twitter.com/hHP6zTNnZ7

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 25, 2020