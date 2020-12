¡Cuidado! Estos son los síntomas de la presión alta o hipertensión

La hipertensión es un término que se utiliza para describir la presión arterial alta. A esta condición se le llama el asesino silencioso ya que puede dañar silenciosamente el organismo durante años antes de que se manifiesten los síntomas. La presión arterial alta que no es controlada puede provocar un ataque cardiaco o un accidente cerebrovascular fatal.

El problema con la presión alta o hipertensión es que puede estar presente por muchos años sin desarrollar ningún síntoma, a diferencia de la presión baja. Y aún sin síntomas, puede dañar los vasos sanguíneos y el corazón. La hipertensión arterial no controlada aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud graves, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según investigaciones de la Clínica Mayo.

¿Cómo detectar la hipertensión?

La hipertensión se puede detectar fácilmente y con ayuda de un médico se puede controlar. La presión arterial alta generalmente se desarrolla durante muchos años y eventualmente afecta a casi todas las personas.

Para detectarla es necesario una toma de la presión arterial. Esta es parte de cualquier cita médica de rutina. Es importante realizarse este estudio por lo menos cada dos años a partir de los 18 años. De los 18 a los 40 años este estudio debe ser anual. En el caso de personas con presión arterial alta o en riesgo, deben revisar su presión arterial todos los días.

Estos son los síntomas de la hipertensión

“Si busca una lista de síntomas y signos de hipertensión arterial no los encontrará”, asegura el America Heart Association. “Esto se debe a que la mayoría de las veces no hay”.

La hipertensión arterial es un “asesino silencioso” y por lo tanto no produce síntomas. Es importante conocer sus valores de presión arterial y hacerse exámenes de manera regular.

La presión excesiva en las paredes de las arterias causada por la presión arterial alta puede dañar sus vasos sanguíneos, así como los órganos de su cuerpo. Cuanto más alta sea su presión arterial y más tiempo pase sin control, mayor será el daño.

La presión arterial alta puede causar endurecimiento y engrosamiento de las arterias (aterosclerosis), lo que puede provocar un ataque cardíaco, un derrame cerebral u otras complicaciones.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

La presión arterial alta tiene muchos factores de riesgo. Estos son los más importantes que proporciona la Clinica Mayo: