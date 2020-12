El entrenador Steve Kerr se enteró de la hazaña después de la práctica.

Es un hecho que Curry, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, sigue asombrando a sus 32 años y al comienzo de su duodécima temporada en la liga. Cuando enceste su próximo triple en un partido, llegará a 2,500 de por vida, uniéndose a Ray Allen y Reggie Miller como los únicos que han rebasado ese hito.

Draymond Green no atestiguó la exhibición, pero cree absolutamente en la cifra reportada.

No tengo duda alguna de que lo hizo. No necesito mirar un video para ver cómo entraron los balones en la cesta ni nada así”, dijo. “Como siempre he comentado, creo que él es el mejor disparador que haya jugado este deporte”.