Cynthia Klitbo se defiende de su hija, dice que no es homofóbica, clasista ni racista

Hace unos días, la hija de Cynthia Klitbo acusó a su mamá en sus redes sociales de ser homofóbica, clasista y racista, por lo que pidió ya no ser comparada con ella, sin embargo la actriz se defendió.

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Klitbo explicó lo que pasó.

De acuerdo con la actriz de La Dueña, Teresa y El Dragón, ella y su hija tenían una discusión por el uso de la palabra elle, que se utiliza como pronombre para referirse a quienes no se identifican con los 2 géneros más reconocidos.

La actriz, desde un lado más conservador, le dijo a su hija que ella no está de acuerdo con el uso de la palabra, lo que generó el descontento de Elisa, su hija de 14 años.

Debido a esto, la hija de Cynthia Klitbo llamó a su mamá homofóbica, clasista y racista, al no reconocer ni promover la inclusión en el lenguaje.

En la entrevista, Cynthia Klitbo defendió los dos géneros más reconocidos y no reconoció a los otros.

Sin embargo, de acuerdo con la actriz, esta discusión con su hija se debe a que ella misma ha promovido que sea crítica y le ha dado la educación para poder cuestionarse las cosas.

Mi hija, le entró la loquera y el problema es que, en las redes, los fans no lo tomaron tan tranquilos. A mí la tristeza que me dio fue darme cuenta que ya pasó a otra etapa y ahora empieza a tener sus propias ideas que a veces pueden estar equivocadas, a veces no.

A mí me sorprende que ya entró de lleno a la pubertad y ahora lo que decimos los papás no es del todo la ley, pero me sorprendería para mal que no lo hubiera hecho, porque esa es la parte donde empiezan a tener su personalidad”, señaló Klitbo.