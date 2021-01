D.O. miembro de EXO completó su servicio militar obligatorio

Do Kyungsoo, mejor conocido como D.O., quien es uno de los integrantes de la banda de K-pop EXO, terminó su servicio militar obligatorio este lunes.

De acuerdo con su agencia de representación, SM Entertainment, el cantante fue licenciado sin la necesidad de volver a la base militar, debido a las medidas que el ejército de Corea del Sur ha tomado en torno al coronavirus.

D.O. es el segundo miembro de los integrantes de EXO en realizar su servicio militar obligatorio. El primero de ellos fue Xiumin, quien terminó en diciembre del año pasado.

Aún faltan por terminar Chen y Suho, quienes están actualmente cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Por su parte, D.O. se enlistó el 1 de julio del 2019, a los 26 años. Aunque no había recibido el llamado oficial, porque no se encontraba en el límite de edad, decidió uniser al ejército de forma voluntaria y anticipada.

EXO es otra de las bandas de Corea del Sur que no ha podido escapar a realizar el servicio militar. En Corea del Sur, los varones de entre 18 y 28 años sin problemas graves de salud tienen que realizar el servicio militar obligatorio.

A través de una carta escrita a mano, D.O, de 28 años, agradeció a sus seguidores el haberlo esperado y dijo que dará lo mejor de sí durante las próximas actividades.

Con su regreso, D.O aprovechó para lanzar el tema That’s Okay en vivo. Si aún no lo has visto, aquí te lo dejamos.