El famoso dúo de músicos franceses Daft Punk se separa, así lo anunciaron a través de un video publicado hace unos minutos llamado Epilogue.

En el material, donde se puede ver al dúo caminando, mientras uno se aleja del otro, sugiere que no habrá más música por parte de Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter tras casi 30 años de carrera en conjunto.

En las imágenes, ambos integrantes explotan (literalmente) luego de activar bombas en sus cuerpos que los hacen estallar.

De acuerdo con el sitio Pitchfork, la publicista de los músicos, Kathryn Frazier, confirmó la ruptura de la banda, sin decir el por qué.

Daft Punk se formó en Paris, en 1993 y en 1997 lanzaron su álbum debut Homework, en 2001 Discovery con singles como One More Time y Harder, Better Faster, Stronger.

Aquí te dejamos el video Epilogue, con el que Daft Punk anunció que el dúo se separa.

¿Quién es Daft Punk?

Aunque debutaron en 1993, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, quienes formaron el dúo de Daft Punk se conocieron años antes.

De acuerdo con distintos sitios, fue en una escuela secundaria de París, llamada el Lycée Carnot, donde se hicieron muy buenos amigos.

La banda inició basada solamente en guitarra y con el nombre de Darlin’ y los acompañaba Laurent Brancowitz.

Luego de una crítica, donde los llamaron “Daft punky thrash” (Loca basura punk), Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo encontraron la inspiración para el nombre Daft Punk, aunque ya solo con ellos dos, sin Laurent.

Ya como Daft Punk, el dúo comenzó a experimentar con cajas de ritmos y sintetizadores y a lo largo de sus casi 3 décadas juntos se convirtieron en una de las agrupaciones más importantes de House y Synthpop.