Este día, The Weekndd nos sorprendió con la noticia de que lanza al mercado un álbum de Grandes Éxitos llamado “The Highlights”, el cual sale a la luz a unos cuantos días que se dé el kick-Off del Super Bowl LV.

El álbum “The Highlights” contiene lo mejor que ha hecho el cantante a lo largo de su carrera, en la cual hay cuatro álbumes de estudio y lo han convertido en uno de los artistas con mayor número de reproducciones en el mundo.

The Weeknd reveló que hay álbum de Grandes Éxitos

En su página oficial, The Weeknd revela el tracklist de este recopilatorio, pero hay un detalle, hay unas letras con la leyenda “CURATED FOR THE SUPER BOWL”, lo cual quiere decir que es probable que algunas de ellas sean parte del show del medio tiempo del Gran Juego, pero no es el tracklist del mismo.

Pero, como a los fans de The Weeknd les gusta especular, en el tracklist vienen tres éxitos, “I Feel It Coming” a dueto con Daft Punk, “Pray For Me” con Kendrick Lamar y “Love Me Harder” con Ariana Grande.

¡Daft Punk podría estar en el #SuperBowl 2021! Según rumores el dúo francés podría tocar con The Weeknd la colaboración “I Feel It Coming". ¿Qué opinas? pic.twitter.com/0qQ4RtPjA2 — MDM ELECTRO (@mdmelectro) January 28, 2021

¿Daft Punk y Ariana Grande cantarán al lado de The Weeknd en el Super Bowl LV?

Ante esto, los fans comenzaron a especular en redes sociales si es una pista del probable setlist que se escuchará en el medio tiempo del Super Bowl, que jugarán los Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs en menos de dos semanas.

¡Daft Punk podría estar en el SUPER BOWL 202! 😍🏈 En el set list de la presentación de The Weeknd del medio tiempo aparece que cantará "I Feel It Coming" y existen rumores de que Daft Punk haga presencia en el show. Recordemos que no existe ninguna confirmación. pic.twitter.com/JrwQcoQbzE — Black Harmony (@blackharmonymx) January 27, 2021

Así es, las especulaciones comenzaron a inundar las redes sociales y ahora, algunos medios y fans piensan que Daft Punk, Ariana Grande y hasta Kendrick Lamar estaría en el show de medio tiempo.

Hasta el momento, la NFL no ha confirmado si alguien acompañará a The Weeknd en el show, tampoco el artista ha revelado si ya invitó a alguien para cantar a su lado.

Ni soñando cantaría las 18 canciones de ‘The Highlights’

Las especulaciones han llegado a tal grado, que hasta algunos fans y medios han publicado que The Weeknd cantaría las 18 canciones de “The Highlights”, algo que luce completamente improbable.

La página de The Weeknd confirma que este será el set de canciones para el medio tiempo del #SBLV Casi confirmando las apariciones de Daft Punk y Ariana Grande en el show 🤩 #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/WVfCzxWigg — Darinka Ch (@darinka_xi) January 28, 2021

¿La razón? El show de medio tiempo durará aproximadamente 12 minutos en el mejor de los casos, eso significa que The Weeknd tendría que entonar por 40 segundos cada track del álbum, algo que no luciría en el show.

Quieren el mejor Medio Tiempo de la historia del Super Bowl

Todd Kalpan, vicepresidente de marketing de Pepsi, la marca encargada de la producción del evento, comentó que harán el mejor esfuerzo para que el show de The Weeknd sea el mejor de la historia.

“Vamos a poner el doble de esfuerzo en nuestros 12 minutos de espectáculo de medio tiempo, lo vamos a hacer como nunca lo hemos hecho”, expresó Todd a Variety.

También vaticinó que en el medio tiempo del Super Bowl 2021 no habrá referencias a la pandemia, ni de todo lo acontecido actualmente alrededor del planeta.

Así que si esperan que Daft Punk o Ariana Grande estén en el Super Bowl LV, no descartamos la posibilidad, todo puede suceder en el espectáculo más visto del año en TV abierta.