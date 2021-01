Dalilah Polanco temió por su vida al ser violentada por un famoso

La actriz Dalilah Polanco contó que temió por su vida al ser violentada por un famoso. Así lo dijo en una entrevista con el conductor Yordi Rosado.

Durante su programa en YouTube, Yordi Rosado le preguntó a Dalilah Polanco si había sufrido violencia de algún hombre a lo que ella contó su experiencia.

Fue durante la presentación de una telenovela que la actriz de La Familia P. Luche y Simón Dice fue agredida físicamente por una figura pública.

Una vez sentí la fuerza de un hombre que me quiso someter de alguna manera. Estaba muy borracho, fue una experiencia terrible, porque ahí te das cuenta y dices si quiere matarme, me mata.

Fue una experiencia muy fea, que no se la deseo a nadie y tuve que ser mucho más inteligente que él para poder salir de esa situación sin ser ni violada, ni madreada ni muerta.

Era la presentación de una novela, había prensa, medios, compañeros actores y actrices, productores, staff y yo estaba viviendo una escena terrible y estaba pasando un miedo terrible. Traté de irme y justo cuando traté de irme me agarró del cuello, me levantó del piso y me metió en su camioneta”, narró Polanco.