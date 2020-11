Daniel Bisogno atacó a seguidor de AMLO, presidente de México

El conductor mexicano Daniel Bisogno atacó a uno de los seguidores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La crítica hacia el conductor, famoso por el programa Ventaneando, comenzó pues hizo referencias clasistas y discriminatorias:

Estos comentarios hicieron que el también actor se volviera tendencia en redes sociales y desapareciera de Twitter, donde no ha publicado desde el incidente.

Solo utilizó esta red social, donde tiene casi 800 mil seguidores, para disculparse a través de un comunicado en el que intentó enmendar su error diciendo:

Quiero aprovechar para de corazón pedir una disculpa a quien pueda haber ofendido con algún mensaje. Somos seres humanos y cometemos errores. Alguna persona escribió cosas muy fuertes, incluso amenazando a mi niña de cuatro años de manera terrible y contesté indebidamente.

Voy a hacerme a un lado, un rato, de esta red, no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no también. Una disculpa de corazón a la gente que pude haber ofendido.