Daniel Suárez en NASCAR: “Soy afortunado de no tener problemas de racismo”

La de Daniel Suárez es una carrera de resistencia en el automovilismo. Siendo un joven de apenas 24 años se convirtió en el primer piloto latino en coronarse en un campeonato de la NASCAR Series al conquistar la Xfinity Series de 2016, pero desde aquella ocasión que tocó el cielo y dio el salto a la categoría principal, no ha podido conducir hasta la élite, en un campeonato sacudido tan fuerte por la pandemia como lo ha sido históricamente por el racismo.

El piloto nacido en Monterrey, Nuevo León, al Sureste de la frontera con Estados Unidos, tiene una temporada de contrastes en Gaunt Brothers Racing, donde los buenos resultados escasean a tal grado que el hartazgo lo llevó a buscar nuevos horizontes, hasta que por fin los encontró en el joven equipo Trackhouse. Una nueva oportunidad que no promete arrojar muchas más si no obtiene los resultados deseados en 2021, especialmente, debido a que el nicho de pilotos de la NASCAR Cup es tan hermético como sumergido en un profundo problema de desigualdad racial.

“Es un tema muy delicado (el racismo en el serial), yo me siento muy afortunado de no tener ningún tipo de problemas de racismo con nadie y creo que NASCAR ha hecho un gran trabajo en poder mandar ese mensaje a toda la comunidad de que es un deporte para todos. No importa qué idioma hables o de qué color es tu piel, eres bienvenido en NASCAR”, dijo Suárez a La Noticia.

Mexicano que inspira

NASCAR fue el primer serial de automovilismo en el mundo que volvió a las pistas bajo estrictos protocolos de salud desde el 17 de mayo en Darlington, donde se reanudó una temporada en la que el mexicano ocupa actualmente la posición 31 de la clasificación con 339 unidades. Ahora solo espera un final decoroso para poner manos a la obra con su nuevo equipo.

“Trackhouse con Justin Marks a pesar de que para mucha gente es un equipo nuevo, realmente no es así, es un equipo que tiene a mucha gente con experiencia y una asociación con Richard Childress, que va a hacer esto mucho más sencillo de poder llegar a la pista y saber que vamos a ser competitivos, entonces estamos muy contentos y con ganas de entrar a la pista”, abundó.

Latino histórico

Suárez fue el primer piloto nacido fuera de territorio estadounidense y primer latinoamericano en conseguir un título de NASCAR después de que en 2016 ganara la carrera disputada en el circuito de Homestead-Miami, para apoderarse del cetro en la categoría Xfinity.

“Definitivamente en 2016 cuando gané el campeonato y ganando carreras en Xfinity Series, serían sin duda los mejores momentos de mi carrera, sin duda. Pero hemos tenido también buenos momentos en la categoría de NASCAR Cup con podiums y muchos Top 10, pero hay muchas cosas que definitivamente deben mejorar”, puntualizó.