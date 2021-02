Danna Paola aseguró que fue drogada por hombres en Madrid

La artista Danna Paola, confesó que durante su estancia en Madrid para grabar la serie Élite de Netflix, fue drogada por un grupo de hombres.

La actriz y cantante contó que salió a comer con un amigo que estaba de visita en España y en el lugar conocieron a tres hombres. Durante la convivencia, en algún momento estas personas la drogaron sin que se diera cuenta.

“De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, comentó actriz mexicana en el programa de YouTube de Jordi Rosado.

Ante el acoso de los hombres, Danna Paola pudo irse junto con su amigo del lugar antes de que éstos pudieran hacer algo; sin embargo, una vez en casa las cosas no mejoraron y cuando reaccionó estaba en un hospital.

“No sé como agarramos el uber, tenía la pijama, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos, fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando.

“Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”.