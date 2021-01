Lo nuevo de Danna Danna deja atrás el sufrimiento y el machismo en sus relaciones sentimentales, lo que representa un verdadero golpe que dio nombre a su álbum “K.O.” (nocaut, por sus siglas en inglés).

La cantante mexicana ya no cree en la filosofía de “calladita te ves más bonita”. Por eso en sus nuevas canciones declara que el machismo ya no tiene lugar en su vida amorosa.

La artista de 25 años coescribió todas las canciones como un proceso de curación emocional. Admitió que ha vivido mucho machismo en la industria del espectáculo y su vida personal.

Crecí con una filosofía y con una educación de ‘calladita te ves más bonita’, de que te necesitas casar y el hombre es quien tiene que mantener la casa, el hombre es quien tiene que hacer. Pero no es así”.

De esta forma la intérprete comenzó a darse cuenta de que las mujeres deben darse a respetar y apoyar a otras mujeres a no permitir agresiones.

“Calladita no me veo más bonita, calla tú”. Estas fueron sus declaraciones para anticipar el tema “Calla tú”, del cual lanzó un sencillo en Youtube. El video resalta el color rojo de furia, sangre y la fuerza del feminismo.

El disco incluye temas previamente lanzados como “No bailes sola” con Sebastián Yatra. “Amor ordinario”, sobre un amor que al tratar de ser extraordinario cometió errores comunes hasta extinguirse, es otro de los temas que se destacan en el álbum y para la cantante es el “más personal y más emocional” de “K.O.”

Danna Paola, acompañada de piano y cuerdas, quiso transmitir el dolor que estaba pasando y lo logró en una sola toma: “Justified”. Trata sobre la convicción de terminar con una mala relación.

Creo que lo que más me gusta de esa canción es ‘confundiste tu inseguridad con este amor’ y básicamente muchas personas hieren por ser tan inseguras porque no saben cómo sostener el diamante que tienen enfrente o no saben cómo estar en pareja”, agregó.