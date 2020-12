Danna Paola ofrecerá concierto digital en febrero

La cantante mexicana Danna Paola ofrecerá en febrero de 2021 un concierto digital llamado “Welcome to my Break Up Party”.

El espectáculo será transmitido a través de www.streamtime.store o desde la aplicación oficial de Stream Time .

La fecha del concierto será el 13 de febrero de 2021 para América Latina a las 20:30 horas (México), mientras que su público europeo podrá disfrutarlo el 14 de febrero a las 20:30 horas (España).

El valor del acceso al concierto virtual de Danna Paola son 259 pesos mexicanos (aproximadamente $12) y muchos de sus fanáticos están muy entusiasmados con el nuevo espectáculo de la artista.

Con más de 20 años de trayectoria y con múltiples premios que destacan su música y actuación, Danna Paola ha demostrado que no tiene límites. Así que prepárate para ser parte de un increíble concierto digital que romperá el internet en este exclusivo streaming mundial “Welcome to my Break Up Party” , publicó la empresa del concierto en internet.

Danna Paola que impulsó su carrera a través de la serie “Élite” tuvo un 2020 activo en el mundo musical.

La artista estrenó colaboraciones este año con artistas como Cali y El Dandee, Luísa Sonza y Sebastián Yatra.

Para cerrar el año, la cantante estrenó una versión de la clásica canción navideña de Mariah Carey “All I Want for Christmas is You”.