Danna Paola reveló su ‘doble vida’ mientras rodaba la serie ‘Élite’

La serie ‘Élite’ de Netflix marcó un antes y un después en la carrera de Danna Paola, la mexicana que tiene más seguidores en Instagram, y sirvió como plataforma para llegar a un público internacional, además de permitirle vivir en España.

Cuando emigró a España, a sus fans les sorprendió que decidiera decir adiós al personaje de Lucrecia, o ‘Lu’, uno de los más populares, tras la tercera temporada.

Ahora, Danna Paola reveló los verdaderos motivos por los que tuvo que dejar todo atrás, aclarando que no le quedó más remedio que elegir entre sus dos pasiones: la música y la interpretación.

“Fue duro. Jugaba a ser Hannah Montana porque dividía mi vida en ser actriz y cantante”, reveló al programa ‘El Hormiguero’.

“Fue muy cool porque me gustaba trabajar y dar el 100% en mi trabajo porque soy muy perfeccionista, pero no me podía dividir”, agregó.